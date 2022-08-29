الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية برقم الطلب عبر sbis.hrsd.gov.sa وخطوات اعتراض الأهلية وشروط الاستحقاق

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، والذي سيكون في غضون يومين أي سيتم الصرف لكافة المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الأهلية يوم الخميس الموافق 1\9\2022، وقد ازدادت خلال الفترة الماضية عدد من التساؤلات حول كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1444.

الضمان الاجتماعي المطور 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن للمواطنين التقدم بطلب الحصول على المعاش الضماني، خلال فترة التسجيل والتي تنتهي في 30 أكتوبر 2022، ويعد أحد برامج الدعم التي وضعتها المملكة لتقديم الحماية المجتمعية لعدد من الفئات بالمجتمع ويصرف شهريا لعدد من الفئات التي تم تحديدها وهي:

الأيتام.

من بلغ سن الشيخوخة (60 عامًا) فأكثر.

العاجزون عن العمل عجز (دائم أو مؤقت) لأي سبب صحي.

المرأة التي لا عائل لها.

الأسرة غير المعولة.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور برقم الطلب

يمكن للمواطنين المسجلين الجدد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التسجيل في الضمان المطور الجديد والحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن أهلية الدفعة الجديدة من الضمان عبر مجموعة من الخطوات:

الدخول إلى منصة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية كلمة المرور ورمز التحقق.

الضغط على زر برامج الدعم الخاصة بي

انقر على الاستعلام عن تفاصيل دورة الأهلية

ادخل رقم الطلب.

انقر استعلام.

اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي

سيتم إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب على جواله تفيد بحالة الطلب، سواء مقبول أو مرفوض، أو من خلال زيارة أحد فروع الضمان الاجتماعي بالمملكة، وقد أوضح حساب العناية بمستفيدي الضمان المطور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يمكن في حال كانت أهلية الضمان الاجتماعي مرفوض لأسباب التقدم بطلب التحقق مرة أخري بعد إزالة أسباب الرفض، وتقديم المستندات المطلوبة.

ويمكن تقديم طلب اعتراض حالة طلب المعاش الضماني أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من

النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تبليغ المتقدم بقرار الوزارة، على أن يتم دراسة الطلب مرة أخري والتواصل معك مباشرة وابلاغك بالقرار، ويمكنك التواصل على رقم الضمان الاجتماعي المطور على 19911.



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية

الفئات التالية: ( المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي- الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون- أ بناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي)

الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام ، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش 1100 ريال لعائل الأسرة ولكل فرد في الأسرة 550 ريال.

تعتبر آلية احتساب المعاش عملية أساسية في حصولك على الدعم من نظام الضمان الاجتماعي المطور ،

سجل في النظام المطور من خلال الرابط التالي: https://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/BkceEuvd3j — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) December 5, 2021