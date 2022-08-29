الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية عبر منصة اعتماد 1444

يمكنك الاستعلام عن الراتب والمستحقات عبر منصة اعتماد 1444، حيث أن منصة اعتماد من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المالية، واليوم من خلال موضوعنا سنتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الراتب والمستحقات من خلال منصة اعتماد وكيفية الاشتراك في المنصة، وبالتالي الحصول على كافة الخدمات والميزات التي توفرها إلكترونيًا.

منصة اعتماد

يطلق البعض على منصة اعتماد اسم “منصة الخدمات المالية الإلكترونية”، وهي تابعة لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، توفر الخدمات المالية على هيئة رقمية إلكترونيًا، بدلاً من الطرق العادية والتقليدية، تستهدف كل من القطاع الحكومي والخاص وكذلك الأفراد، ومن أهداف المنصة كالتالي:

تهدف إلى تحسين الشفافية بين المنافسة بالقطاع الحكومي.

الاهتمام بالتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور المضمون المحلي.

توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز جميع المعاملات المالية.

تقدم المنصة توحيد الإجراءات وتسهيل التعامل مع القطاع المالي.

تنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تحسين كفاءة الاقتصاد بالمملكة.

الاستعلام عن الراتب والمستحقات عبر منصة اعتماد 1444

يمكن لجميع الموظفين في القطاع الحكومي الدخول عبر منصة اعتماد والاستعلام عن الحقوق الخاصة به المالية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على منصة اعتماد.

من الصفحة الرئيسية اضغط على “تسجيل الدخول”.

الضغط على خيار “افراد”.

تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

عند الحصول على رقم التأكيد عبر الهاتف عليك إدخاله.

اضغط على أيقونة “متابعة”.

انقر فوق رمز المربع في الجانب اليمين بأعلى الصفحة.

حدد خيار “الراتب للأفراد”.

يمكن للمستخدم عرض تفاصيل الراتب.

كيفية التسجيل في منصة اعتماد

يمكنك الآن التسجيل في منصة اعتماد لكل من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية من خلال تلك الخطوات التالية:

زيارة منصة اعتماد.

اضغط فوق ايقونة “تسجيل الدخول”.

من خلال القائمة المنسدلة اختيار “اعتماد افراد”.

سيتم تحويلك على “النفاذ الوطني الموحد”.

إدخال رقم بطاقة الأحوال، ثم اضغط فوق “تسجيل دخول”.

سيصلك رمز تأكيد على الهاتف عليك إدخاله في الخانة المخصصة لذلك.

واضغط بعد ذلك على “متابعة”.

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