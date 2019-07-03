استعلام اعفاء بنك التسليف برقم الهويه -سداد قسط بنك التنمية الاجتماعية

استعلام اعفاء بنك التسليف برقم الهويه، يسعى الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية للحصول على طلب إعفاء بنك التسليف برقم الهويه التي تتيحها وزارة المالية السعودية التي توفر كافة الاستعلامات المتعلقة بقروض التسليف من خلال بوابتها إلكترونية وبدأ الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف والإدخال، واليوم نمر بلمحة مبسطه حول مهام بنك التسليف والاذخار ، وكيفية الاستعلام عن الإعفاء من القروض من خلال الأسطر القليلة التالية.

إعفاء المتوفين من بنك التسليف

توفر خدمة إعفاء المتوفين المقترضين المطروحة من قبل صندوق التنمية العقاري والتي تتصف بالسماح إلى التقديم على طلب إعفاء المتوفين من القروض والأقساط المتبقية ويقع الإعفاء على كلاً من صندوق التنمية العقارية و صندوق التنمية الزراعي وكذلك البنك السعودي للتسليف والادخار.

والمعلومات المطلوبة لنموذج طلب إعفاء المتوفين هي: نوع القرض

رقم هوية المقترض

اسم المقترض رباعياً

رقم الحفيظة

مصدرها

تاريخها

رقم العقد

هل يوجد شركاء في القرض؟

مكان القرض

اسم مقدم الطلب كاملاً

رقم هوية مقدم الطلب

رقم الجوال

استعلام اعفاء بنك التسليف برقم الهويه

ويعد بنك التسلف والادخار ذات أهمية كبيرة بالمملكة السعودية كونه يعمل على إعطاء القروض دون الحصول على فوائد من المواطنين ولذ هو يتيح للأسر والعديد من الفئات الحصول على القرض ويمكن التقدم بطلب اعفاء التسليف عبر البوابة الرسمية واستيفاء الشروط المطروحة وحال التحقق من صحة أهلية المتقدم سيتم موافقة طلب اعفاء بنك التسليف والادخار برقم الهوية الوطنية .

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