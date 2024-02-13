استعراض شركة تراث المدينة التمور أمام زوار معرض الغذاء في برلين

شركة “تراث المدينة” هي إحدى أهم الشركات التي دُعِمَت من صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أجل تنويع الاقتصاد والإنتاج، حيث تعمل على تحسين القدرة الإنتاجية لتمور العجوة، وتسوقيها إلى جميع أنحاء العالم، وتمكنت شركة تراث المدينة “ميلاف” من استعراض مجموعة من أجود أنواع التمور في معرض الغذاء في برلين، والتي نالت إعجاب مختلف الزوار من جميع أنحاء العالم بطعهما المميز وجودة إنتاجها الرائعة ولونها الأسود الداكن الشهير.

ويعد إعجاب العديد من الزوار بتمور شركة تراث المدينة نجاح كبير يساعد على تحقيق أهداف الشركة في زيادة منافذ التسويق لمختلف أنواع التمور التي توفرها الشركة في أنحاء العالم، وازدهار الاقتصاد وقطاع الزراعة والأغذية داخل المملكة العربية السعودية.



كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة “بندر القحطاني” أن التمور التي تقدمها الشركة تعد الأفضل من حيث الجودة والطعم والإنتاج بين جميع التمور المنتجة في العالم، وأن خلال الفترة المقبلة ستقوم ميلاف بزيادة تسويق المنتجات والعمل على خلق فرصة جديدة لمبيعات التمور في العالم بأكمله.