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استعداد رائد الفضاء علي القرني لمهمة محطة الفضاء الدولية

محمد صفوت

تم استكمال إعداد وتدريب رائد الفضاء علي القرني لضمان جاهزيته للمشاركة في رحلته الفضائية، وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد من عملية إعداد وتدريب القرني للمهمة المقبلة؛ حيث أعلنت الهيئة السعودية للفضاء سابقًا عن جاهزية رواد الفضاء السعوديين للمشاركة في مهمة محطة الفضاء الدولية المقرر إطلاقها في الربع الثاني من عام 2023، بعد استكمال برنامج التدريب المكثف الذي استمر لمدة تسعة أشهر.

رائد الفضاء علي القرني ومهمة محطة الفضاء الدولية

الهيئة السعودية للفضاء تعلن انتهاء فترة التدريب بنجاح

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أكدت الهيئة أن رواد الفضاء السعوديين أنهوا فترة التدريب بنجاح وبدأوا فترة الحجر الصحي تمهيدًا للانطلاق في المهمة العلمية في الوقت المحدد، وسينضم رائد الفضاء علي القرني إلى رائد الفضاء ريانة برناوي في رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث ستتضمن المهمة إجراء 14 تجربة بحثية علمية متقدمة في بيئة الجاذبية المنخفضة.

من بين هذه التجارب، ثلاث تجارب تعليمية توعوية، وتأتي هذه المهمة في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي يهدف إلى تحقيق طموحات المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الفضاء.

رائد الفضاء علي القرني

تدريبات رواد الفضاء لإتمام مهمة محطة الفضاء الدولية

أعلنت الهيئة أن فريق الرواد قام بمحاكاة لمدة 12 يومًا في الفضاء، حيث قاموا بتنفيذ تجارب محاكاة لاختراق الغلاف الجوي للأرض وتأثيرات قوى الجاذبية والتسارع، بالإضافة إلى تجربة الشد الثقيل الناتج عن الجاذبية على جسم الإنسان.

تلقى الفريق تدريبات على المعدات والإجراءات اللازمة لإتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع شركة “أكسيوم سبيس” وشركة “سبيس إكس” في المركز الوطني للتدريب والبحوث الفضائية (NASTAR)، وهو مركز متخصص في محاكاة الطيران الحديث في ولاية بنسلفانيا.

أشارت الهيئة إلى أن الرواد تلقوا تدريبات في مركز جونسون التابع لوكالة ناسا الفضائية ضمن برنامج (HERA) الذي يهدف إلى محاكاة بيئة محطة الفضاء الدولية، وتم تقديم عرض توعوي من قِبَل الرواد لطلاب برنامج “أكسيوم سبيس” التعليمي، بهدف إلهام الطلاب والمهتمين بعلوم الفضاء، وتوضيح أهمية الأبحاث الفضائية وحياة رواد الفضاء، ودور العلوم المتكاملة في تحسين جودة الحياة على الأرض.

محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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