استعداد رائد الفضاء علي القرني لمهمة محطة الفضاء الدولية

تم استكمال إعداد وتدريب رائد الفضاء علي القرني لضمان جاهزيته للمشاركة في رحلته الفضائية، وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد من عملية إعداد وتدريب القرني للمهمة المقبلة؛ حيث أعلنت الهيئة السعودية للفضاء سابقًا عن جاهزية رواد الفضاء السعوديين للمشاركة في مهمة محطة الفضاء الدولية المقرر إطلاقها في الربع الثاني من عام 2023، بعد استكمال برنامج التدريب المكثف الذي استمر لمدة تسعة أشهر.

الهيئة السعودية للفضاء تعلن انتهاء فترة التدريب بنجاح

أكدت الهيئة أن رواد الفضاء السعوديين أنهوا فترة التدريب بنجاح وبدأوا فترة الحجر الصحي تمهيدًا للانطلاق في المهمة العلمية في الوقت المحدد، وسينضم رائد الفضاء علي القرني إلى رائد الفضاء ريانة برناوي في رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث ستتضمن المهمة إجراء 14 تجربة بحثية علمية متقدمة في بيئة الجاذبية المنخفضة.

من بين هذه التجارب، ثلاث تجارب تعليمية توعوية، وتأتي هذه المهمة في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي يهدف إلى تحقيق طموحات المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الفضاء.

تدريبات رواد الفضاء لإتمام مهمة محطة الفضاء الدولية

أعلنت الهيئة أن فريق الرواد قام بمحاكاة لمدة 12 يومًا في الفضاء، حيث قاموا بتنفيذ تجارب محاكاة لاختراق الغلاف الجوي للأرض وتأثيرات قوى الجاذبية والتسارع، بالإضافة إلى تجربة الشد الثقيل الناتج عن الجاذبية على جسم الإنسان.

تلقى الفريق تدريبات على المعدات والإجراءات اللازمة لإتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع شركة “أكسيوم سبيس” وشركة “سبيس إكس” في المركز الوطني للتدريب والبحوث الفضائية (NASTAR)، وهو مركز متخصص في محاكاة الطيران الحديث في ولاية بنسلفانيا.

فيديو | مشاهد من إعداد وتدريب رائد الفضاء علي القرني استعداداً لانطلاق المهمة العلمية لرحلة الفضاء #الإخبارية pic.twitter.com/BXetKK8G8O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2023

أشارت الهيئة إلى أن الرواد تلقوا تدريبات في مركز جونسون التابع لوكالة ناسا الفضائية ضمن برنامج (HERA) الذي يهدف إلى محاكاة بيئة محطة الفضاء الدولية، وتم تقديم عرض توعوي من قِبَل الرواد لطلاب برنامج “أكسيوم سبيس” التعليمي، بهدف إلهام الطلاب والمهتمين بعلوم الفضاء، وتوضيح أهمية الأبحاث الفضائية وحياة رواد الفضاء، ودور العلوم المتكاملة في تحسين جودة الحياة على الأرض.