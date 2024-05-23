استعدادًا لموسم الحج.. السعودية تمنع دخول حاملي تأشيرة الزيارة لمكة المكرمة

أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بيانًا هامًا وقويًا خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن عدم السماح لحاملي تأشيرة الزيارات لمكة المكرمة.

جاء هذا البيان استعدادًا لموسم الحج، حيث تُشدد الوزارة السعودية على ضرورة استخراج تصريح من أجل تأدية فريضة الحج.

بيان وزارة الداخلية السعودية لمنع دخول حاملي تأشيرة زيارة مكة المكرمة

جاء بيان وزارة الداخلية السعودية هام ورسمي بعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة.

وأتى بيان وزارة الداخلية السعودية، كالتالي: “تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15/ 11/ 1445 هـ حتى تاريخ 15/ 12/ 1445 هـ”.

بيان هام ورسمي من #وزارة_الداخلية بعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة.. اليوم بدء سريان القرار 👇👇 أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك… pic.twitter.com/CJNDhPEJTL — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 23, 2024

وتابعت: “تؤكد الوزارة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة”.

الجدير بالذكر أنه تم الشروع في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.