أخبار السعودية

استعادة العلاقات التجارية بين السعودية وكندا

عبد الرحمن عياد

تم استعادة العلاقات التجارية بين السعودية وكندا بعد تعليق دام لمدة خمس سنوات، وذلك وفقًا لإعلان التلفزيون السعودي يوم الخميس.
وقد تم استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين في العام الماضي.

استعادة العلاقات التجارية بين السعودية وكندا

علم السعودية

وقد أفاد التلفزيون السعودي أيضًا بأن اتحاد الغرف التجارية في السعودية وقع اتفاقًا مع الجانب الكندي لتشكيل مجلس أعمال سعودي كندي مشترك.

ووفقًا للبيانات الرسمية فقد كانت السعودية أكبر سوق تصدير لكندا في المنطقة خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات الكلية 2.2 مليار دولار كندي (1.65 مليار دولار أمريكي).

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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