تم استعادة العلاقات التجارية بين السعودية وكندا بعد تعليق دام لمدة خمس سنوات، وذلك وفقًا لإعلان التلفزيون السعودي يوم الخميس.

وقد تم استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين في العام الماضي.

علم السعودية

وقد أفاد التلفزيون السعودي أيضًا بأن اتحاد الغرف التجارية في السعودية وقع اتفاقًا مع الجانب الكندي لتشكيل مجلس أعمال سعودي كندي مشترك.

ووفقًا للبيانات الرسمية فقد كانت السعودية أكبر سوق تصدير لكندا في المنطقة خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات الكلية 2.2 مليار دولار كندي (1.65 مليار دولار أمريكي).