هل يمكن استرداد رسوم المرافقين قبل تجديد الإقامة؟.. وزارة الداخلية تنهي الجدل

إذا كنت مقيم بالمملكة العربية السعودية وتتساءل هل يمكن استرداد رسوم المرافقين قبل التجديد؟ فتوجد حالات مختلفة للإجابة عن هذا، علماً بأن رسوم المرافقين أحد الرسوم التي يجب على الفرد دفعها لإدارة الجوازات، ويمكن للمقيم اصطحاب أحد أفراد أسرته داخل المملكة مع دفع رسوم ذات قيمة معينة على كلاً من التابعين والمرافقين القادمين إلى المملكة، نوافيكم بأهم التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في السطور المقبلة.

استرداد رسوم المرافقين

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن هناك فترة سماح في سداد الرسوم الخاصة بالمرافقين واستردادها ،وذلك بعد ما ورد من تساؤل من أحد المتابعين والذي يفيد ب هل يمكن استرداد رسوم المرافقين وذلك لأنه بعد قيامه بدفع رسوم المرافقين علم بأن الشركة الخاصة به قد قامت بدفع الرسوم على أن يتم خصمها من الراتب، وجاءت إجابة وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الجوازات بأنه يمكن للشخص استرداد الراتب بواسطة الحساب الذي تم الدفع منه.

استرداد الرسوم بعد الخروج بشكل نهائي

بينت إدارة الجوازات السعودية بأنه بعد خروج الشخص من المملكة العربية السعودية بشكل نهائي لا يمكن له استرداد الرسوم التي قام بدفعها، بالإضافة إلى أنه في حالة وجود رصيد بعد خروج المرافقين فأنه لا يمكن استرداد المبلغ نهائياً، ويرجع السبب في ذلك إلى أنها تعد من ضمن الوسائل المتعددة في تعزيز الدخل للاقتصاد السعودي.

خطوات حساب رسوم المرافقين

جاءت خطوات حساب رسوم المرافقين من قبل الإدارة العامة للجوازات كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مقيم.

إضافة البيانات المطلوبة حتى يتم تسجيل الدخول.

الضغط على حاسبة رسوم المرافقين.

ظهور عدد من الخانات الفارغة.

يتم إضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتي تتضمن عدد المرافقين وعدد سنوات التجديد.

تحديد الموعد الخاص بانتهاء الإقامة.

الضغط على أيقونة احسب.

يتم ظهور القيمة الخاصة بالرسوم المراد دفعها.

توقف رسوم المرافقين 2022

بعد انتشار الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بتوقف رسوم المرافقين 2022 عند اصطحاب المرافقين والتابعين داخل المملكة قامت إدارة الجوازات السعودية من جانبها بنفي هذا الخبر، وأكدت أنه عار تماماً من الصحة، وأن الأمر مجرد شائعة.