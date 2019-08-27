استراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل تعلن عنها السعودية منذ قليل

في ملتقى ومعرض العمرة الذي أُقُيم منذ قليل في المملكة العربية السعودية تحت رعاية أمير منطقة مكة خالد الفيصل، كشفت وكيل وزارة شئون العمرة في تصريحات صحفية أثناء الملتقى، أن السعودية تعمل على إعداد إستراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل، تهدف من خلالها إلى تقديم خدمات أفصل وأكثر تميزًا للمعتمرين من كافة أنحاء العالم، وذلك في ظل العدد المتزايد للمعتمرين كل موسم عن سابقه حيث أنه من المتوقع أن تصل الزيادة لموسم 1441 هجرية بمقدار 18%.

كما أضاف أن الحكومة السعودية حريصة على تنوع المعتمرين من دول مختلفة، وألا تستحوذ دولة على العدد الأكبر وسوف تشمل الإستراتيجية الجديدة كذلك إطلاق منصة للحجز، سواء للأفراد أو الشركات وكذلك توحيد الرسوم وسرعة اعتماد التأشيرات الجديدة، وعمل ندوات وورش عمل سياحية لتوعية المعتمرين بالعديد من الأمور التي تجعل من زيارتهم للمملكة شيء ممتع.

وأشار إلى أن وزارة شئون العمرة تعمل بشكل كبير على تجهيز المنافذ البحرية والبرية والجوية، التي يتم من خلالها استقبال المعتمرين، وتسهيل إجراء دخولهم وخروجهم في إطار إعداد برامج رقمية إلكترونية تعمل بدقة عالية، تساهم في تحقيق ذلك الطموح.

وأكد الوزان وكيل وزارة شئون العمرة أن كل ذلك يأتي في إطار توجيهات من القيادة الرشيدة والحكيمة في المملكة، بغرض تحقيق رؤية السعودية لعام 2030 وتحقيق طموح القائمين على العمرة والحج في البلاد بتقديم خدمات متميزة تتطور بشكل مستمر كل عام.

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