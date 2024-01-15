أخبار السعودية

استدعاء أكثر من 43 ألف مركبة“ تويوتا Veloz – Yaris ”لإجراء صيانة فورية

حازم البنا

أعلنت أمس وزارة التجارة السعودية، عن استدعاء عدد 43 ألف و872 مركبة تويوتا من نوع“ Veloz/ Yaris ”موديل 2023.

صيانة فورية هو السبب وراء استدعاء تلك المركبات

وأوضحت وزارة التجارة من خلال حسابها الرسمي على منصة إكس، أن السبب وراء استدعاء السيارة من السوق، هو احتمالية حدوث ارتخاء في شد الصامولة الخاصة بالمساعدات الأمامية بالسيارة، وهو أمر خطير للغاية حيث قد يؤدي إلى انفصال المساعدات الأمامية أثناء القيادة، الأمر الذي قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة ووقوع حادثة لا قدر الله.

التواصل مع التوكيل والصيانة بالمجان

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى سرعة التواصل والرجوع إلى الوكيل المحلي لتلك السيارات بالمملكة لسرعة إجراء الإصلاحات والفحوصات والكشف اللازم بالمجان.

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عن الكاتب:
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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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