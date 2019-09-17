” استخرج من هنا” رابط الإستعلام عن التأمينات الإجتماعية برقم الهوية وكود التحقق

أهم مايبحث عنه المواطنون ويشغل بالهم هو خدمات التأمينات الإجتماعية، والإستعلام من خلال رقم الهوية عن مستحقات تأمينية أو الاستعلام عن مدة اشتراك مواطن، والاستعلام عن الراتب لدى التأمينات.







ومن خلال تلك التقرير سوف نقوم بتقديم الرابط الخاص بتلك الخاصية والمقدمة من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيدمن الأخبار .

تعتبر التأمينات الاجتماعية من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين والمستفيدات،لأنه يمكن من خلالها معرفة الراتب الأساسي، والاستعلام عن مدة الاشتراك، والاستعلام عن اسمي في التأمينات برقم الهوية.







رابط التأمينات للإستعلام عن مستحقات التأمين

يمكنكم زوارنا الكرام معرفة المستحقات الخاصة بالتأمينات من خلال موقع الاستعلام عن مستحقات تأمينية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تعتبر خدمة التأمينات ن أبرز الخدمات الذي يوفرها الموقع الإلكتروني،وذلك لعدد كبير من المواطنين، وذلك للتعرف على المدة المسجلة لهم، وان كان هناك حاجة لإضافة مدد تأمينه لم تسجل، وكذلك للتحقق من الاشتراك في التأمينات برقم الهوية.







والجدير بالذكر أنه تأتي خدمات موقع التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية الوطنية، من خدمات التأمين أو لاين، وعلى سبيل المثال الاستعلام عن مدد الإشتراك أو عرض مدد الاشتراك المسجلة للمستفيد،بعد تسجيل الدخول ثم إدخال رقم الهوية الوطنية، لتظهر قائمة من البيانات توضح للمشترك كافة المدد المسجلة له كما هو موضح بالصور الأتية.

رابط التحقق من الاشتراك في التأمينات الإجتماعية

قدمت خدمات الأون لاين أيضاً خدم التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ، وذلك للتأكد من فعالية الخدمة، وذلك بإستخدام رقم الهوية وكود التحقق.