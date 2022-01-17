طريقة استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين.. الشروط المطلوبة والتكاليف

استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين تعتبر بالغة الأهمية ومتطلب أساسي لكل مقيم في المملكة العربية السعودية، قبل التفكير بقيادة مركبة في المملكة، ذلك أن الأنظمة المتعلقة بهذا الأمر تنص على أحكام مشددة وعقوبات مغلظة في حال مخالفة هذه الأنظمة وخاصة للمقيمين، والتي تصل في بعضها إلى حد الترحيل النهائي عن المملكة ، وفي هذه المقالة سوف نتناول إجراءات وكيفية الحصول على رخصة قيادة سعودية للمقيمين في المملكة وشروط استخراجها والتكاليف والرسوم المطلوبة، فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل التي تهمكم.

استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين

شروط استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين

ليتمكن المقيم من التقدم بطلب استخراج رخصة قيادة سعودية، يجب توفر عدد من الشروط والتي تشمل التالي:

ألا يقل عمر المقيم طالب الحصول على رخصة القيادة عن 18 عامًا.

أن يكون سجله خالٍ من ملاحظات أمنية، أو ممارسات مخلة بالآداب العامة.

اجتياز الفحص الطبي من أحد المراكز الطبية المعتمدة لذلك.

أن تكون هوية الإقامة الخاصة به سارية المفعول.

التسجيل في إحدى مدارس تعليم القيادة المعتمدة داخل المملكة.

أن يكون جواز سفر المقيم المتقدم ساري الصلاحية .

النجاح في اختبار القيادة.

هناك شرط إضافي في حال الرسوب بالاختبار العملي، وهو خضوع المتقدم قبل إعادة الاختبار لساعات تدريبية لمدة 4 ساعات إضافية، وفي حالة رسوبه للمرة الثالثة فإنه يلزم بإعادة برنامج الدروس كاملا من البداية.

سداد رسوم إصدار الرخصة.

تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

مراحل استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين

في حال توفر شروط التقديم للحصول على رخصة قيادة سعودية للمقيم فإن الإجراءات الرسمية تمر بمرحلتين وهي كما يلي:

المرحلة الأولى: حجز موعد في المرور

قبل كل شيء يجب حجز موعد في المرور السعودي من خلال منصة أبشر الإلكترونية ويتم ذلك وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر أفراد

وثم تسجيل الدخول باستخدام رقم الإقامة وكلمة المرور.

وثم اختيار مواعيد، ومنها تحديد الجهة وهي المرور.

سيتم الانتقال إلى صفحة خدمة المواعيد.

هنا اختيار حجز موعد جديد.

تحديد مربع الخدمة وهي (إصدار رخصة قيادة).

ستظهر قائمة بأسماء المدارس المعتمدة، اختر منها المدرسة التي نجحت فيها.

ثم يطلب منك الموقع تحديد التاريخ والموعد.

في الصفحة التالية تظهر تفاصيل الحجز ، انقر على تأكيد الحجز.

واخيرًا طباعة تذكر الحجز والاحتفاظ بها.

المرحلة الثانية: تجهيز الأوراق المطلوبة وتقديمها

بعد الحصول على حجز موعد لـ استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين، يجب توفير الأوراق المطلوبة قبل التوجه لفرع المرور المحجوز موعد لديه وتشمل الاوراق المطلوبة:

نسخة عن تقرير النجاح في الفحص الطبي.

نموذج طلب من مدرسة تعليم القيادة.

صورة عن الإقامة سارية المفعول.

بطاقة رخصة القيادة التي كانت مع المقيم في بلده (إن وجدت).

الهوية الوطنية للكفيل أو نسخة عنها.

صورة عن جواز السفر.

إيصال تسديد الرسوم.

4 صور شخصية بخلفية بيضاء أو زرقاء مقاس 4*6

تذكرة حجز الموعد.

ملف (حافظة أوراق) خاص بالأوراق المذكورة.

بعد ذلك يتم التوجه إلى فرع المرور الذي تم فيه الحجز، وتقديم الأوراق والحصول على الرخصة.

رسوم استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين

حددت الغدارة العامة للمرور السعودي رسوم استخراج رخصة قيادة سعودية للوافدين المقيمين في المملكة على النحو التالي:

فترة صلاحية الرخصة سنة واحدة، الرسوم 40 ريال سعودي.

فترة صلاحية الرخصة سنتين، الرسوم 80 ريال سعودي.

فترة صلاحية الرخصة خمس سنوات، الرسوم 200 ريال سعودي.

فترة صلاحية الرخصة عشر سنوات، الرسوم 400 ريال سعودي.

رسوم برنامج القيادة التدريبي لـ استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين

قبل التقدم لاستخراج رخصة قيادة سعودية يجب ان يخضع المقيم المتقدم لبرنامج قيادة تدريبي (نظري وعملي) لمدة تتراوح ما بين 10 أيام – 3 أشهر، وتبلغ الرسوم التي يتم تقاضيها من قبل مدارس تعليم القيادة المعتمدة كما يلي:

2400 ريال رسوم أساسية.

360 ريال ضريبة قيمة مضافة (15%).

الإجمالي: 2760 ريال.

وفيما يلي جدول توضيحي برسوم برنامج القيادة التدريبي