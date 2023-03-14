استخراج تصريح عمرة رمضان 1444 عبر منصة نُسك لكافة المعتمرين من الداخل والخارج وأسعار الفنادق

هل تعلم عظيم أجر العمرة في رمضان؟، فالعمرة في هذا الشهر الفضيل تعادل حجة ولذا يتهافت الجميع لاستخراج تصريح عمرة رمضان 1444 لهذا العام، وتوفر وزارة الحج والعمرة تطبيق نسك ليكون في خدمة المعتمرين والحجاج بتقديم العديد من الخدمات التي سنوضحها ورابط التسجيل وأفضل الفنادق التي تطل على المسجد الحرام، وقد وضحت الوزارة عدة قرارات بشأن العمرة سنوافيكم بكافة التفاصيل.

استخراج تصريح عمرة رمضان 1444

فتحت وزارة الحج والعمرة الباب أمام المعتمرين لاستخراج تصريح عمرة رمضان 1444 بالحجز عبر نسك، وتوجه الوزارة باختيار الأيام الأقل زحاماً الظاهرة عبر التطبيق، ويرجى الالتزام بتاريخ التصريح والموعد المحدد، وقد تم إلغاء العمل بتطبيق اعتمرنا ويقتصر تقديم الخدمات على تطبيق نسك فقط، اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر تطبيق نسك.

اضغط على التقديم على التأشيرة.

حدد الجنسية رقم بالإجابة على الأسئلة ثم اضغط على الحصول على التأشيرة من خلال الباقة.

ثم عرض مزودي الباقات لتظهر البرامج والباقات المتاحة.

اختر الباقة التي تناسبك وستجد أرقام للتواصل مع الشركات للحصول على الخدمات من الإقامة بالفندق أو التأمين الطبي والحصول على التأشيرة وغيرها من الخدمات.

يبدأ حجز العمرة في العشر الأواخر من رمضان في منتصف الشهر وتحديد هذا الموقع يتم عبر نسك، والمدة التي تستغرق الحصول على تصريح هي شهر أو أقل.

خدمات تطبيق نسك للمعتمرين

يقدم تطبيق نسك عدة خدمات للمعتمرين كالتالي:

استخراج تصريح العمرة لشهر رمضان.

وتسهيل الحج والعمرة لذوي الإعاقة بتقديم الخدمات لهم.

كذلك كافة التعليمات لدخول الحرم المكي.

استخراج طلب للصلاة في روضة رسول الله.

أقرب فنادق الحرم المكي بالأسعار