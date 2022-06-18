يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات استخراج تصريح لدخول مكة وذلك استعداداً لموسم الحج للعام الجاري 1443 بينما أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية قرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها يفيد بمنع دخول المقيمين العاملين في المهن المنزلية إلى الأراضي المقدسة مثل ( العامل المنزلي، سائق الخاص وغيرهم من المهن) دون وجود التصريح وإلا سيعرض نفسه إلى الغرامة والعقوبات، وأشارت أنه يمكن استخراج تصريح دخول مكة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية حيث أنها تعتبر واحدة من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم العديد من الوظائف والخدمات إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين داخل أراضيها بالإضافة إلى توفر أحدث وأهم الخدمات الإلكترونية الجديدة بالإضافة إلى أن منصة أبشر يتم تطويرها من خلال مركز المعلومات الوطني وتطرح العديد من الخدمات إلى المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات استخراج تصريح دخول مكة من خلال منصة أبشر الإلكترونية 1443.

خطوات استخراج تصريح دخول مكة من منصة أبشر

لاستخراج تصريح دخول مكة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أبشر أفراد.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم كلمة المرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها الضغط على خدماتي.

الضغط علي الجوازات ومنها اختيار تصريح الدخول إلى الأراضي المقدسة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة لاستخراج تصريح دخول مكة.

في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والضغط على إرسال.

في حالة الموافقة على استخراج تصريح دخول مكة يمكن مراجعة الأشعار وطباعة التصريح.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح دخول مكة المكرمة

خدمة إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونياً خلال موسم حج 1443هـ. pic.twitter.com/VXAySBHPYd — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 25, 2022

بدأت الحكومة في المملكة العربية السعودية بتطبيق العديد من الإجراءات والقرارات ومنها عدم السماح بالدخول إلى مكة المكرمة للمقيمين دون الحصول على تصريح الدخول ويجب توفر الأوراق التالية لاستخراج تصريح دخول مكة: