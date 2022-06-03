رابط وطريقة استخراج تصريح حج للسعوديين 1443 وطرق التواصل مع وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت عن استقبال الطلبات الخاصة بالحج لهذا العام سواء للمواطنين أو المقيمين بالمملكة، ولكن لابد من توافر الشروط المُعلن عنها من قبلها، لذا بدأ التساؤل حول رابط وطريقة استخراج تصريح حج للسعوديين 1443 فهي تعمل على توفير جميع الوسائل التي تُساهم في تقديم يد العون للجميع لكي يتمكون من أداء فريضة الحج لعام 2022، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.
رابط وطريقة استخراج تصريح حج للسعوديين 1443
يُمكنك الحصول على تصريح حج للسعوديين عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:
- الاتجاه إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحج والعمرة haj.gov.sa.
- انتقل إلى الخدمات ثم أضغط على ابدأ الخدمة ثم أنقر على طلب الحجز.
- حدد السكن والمدينة وجميع التفاصيل المطلوبة.
- اطلع على جميع حملات الحج ثم اختر ما يُناسبك.
- الضغط بعد ذلك على حجز البرنامج ثم أكتب رقم الهوية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم.
- قم بسداد ثمن الفاتورة ثم أطلع على الشروط ثم تأكد من صحة جميع البيانات.
- أنقر على خانة تأكيد استخراج التصريح.
طرق التواصل مع وزارة الحج والعمرة
لكي تتمكن من التواصل مع الوزارة للاستفسار عن أي أمر يتعلق بحملات الحج وغيرها من التفاصيل لابد من اتباع الطرق الآتية:
- يُمكنك عن طريق التواصل مع موقع وزارة الحج الرسمي.
- توصل عبر الرقم وهو 00966920002814 أو الرقم الخاص بالفاكس وهو 8004304444 أو الرمز البريدي وهو 2475.
- يُمكنك أيضًا التواصل عبر البريد الإلكتروني وهو [email protected]