طريقة وشروط استخراج إعفاء الفيزا البريطانية للسعوديين 1444هـ

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين في الحصول على الفيزا البريطانية، ولذلك يكثر التساؤل حول كيفية الحصول عليها، بسبب كافة العلاقات المتبادلة بين السعودية والمملكة المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم وغيرها، لذلك من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كافة الإجراءات اللازمة والشروط المطلوبة لاستخراج تلك الفيزا خلال السطور التالية.

شروط استخراج إعفاء الفيزا البريطانية للسعوديين

أصدرت المملكة المتحدة قرار بإعفاء كافة المواطنين السعوديين من إجراءات استخراج الفيزا وقد اكتفيت بالحصول على إعفاء إلكتروني فقط لا غير، وبداية من شهر يونيو سيكون طلب التقديم على الفيزا عن طريق الإنترنت، لذلك يجب أن تقوم باتباع كافة الشروط التي سيتم ذكرها في السطور القليلة التالية:

أولاً يلزم أن تقوم بإحضار إحضار جواز سفر.

كما يلزم أن يكون لديك عنوان إقامة في المملكة المتحدة.

بعد ذلك يلزم أن تقوم بتحديد جميع تفاصيل الرحلة وتشمل أوقات الذهاب والعودة وموعد الوصول.

كما يلزم عليك التقديم لفترة ما بين ثلاثة أشهر إلى ٤٨ ساعة قبل السفر.

كما يلزم عليك أن تقوم بإصدار فيزا (EVW) لك وضمن ذلك الأطفال.

خطوات التقديم للحصول على فيزا EVW

في البداية قم بإدخال جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح التابعة لجواز السفر الخاص بك.

تأكد من كونك قد أدخلت البيانات السابقة بشكل صحيح.

بعد ذلك يلزم عليك مراعاة أي علامة ترقيم مثل ترك مسافة، الوصلة، نقطة التوقف.

كما يلزم أن تكون جميع إجراءات السفر صحيحة، لأن في حالة عدم كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة لم يسمح لك بالسفر.

في حالة القيام بأي تعديل في مسار الرحلة الخاصة بك يلزم عليك أن تقوم بتغيير تفاصيل السفر على EVW الخاص بك.

كما أنه في حالة قررت تغيير أوقات السفر أو في حالة المغادرة ستحتاج إلى رقم EVw الخاص بك وتاريخ الميلاد.

طريقة الحصول على إعفاء إلكتروني