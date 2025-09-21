أخبار السعودية

استثمارات طبية وصيدلانية جديدة بقيمة 375 مليون ريال في مدينة سدير

آياتي خيري

عقدت إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، إتفاقية تخصيص لأرض صناعية بمدينة سدير للصناعة والأعمال لشركة “بي بي أي” الفرنسية للاستثمار في مجال صناعة المستحضرات الطبية والصيدلانية بقيمة (375) مليون ريال، وذلك كأول استثمار لها في المملكة، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

جاءت مراسم توقيع العقد في إطار رؤية “مدن” أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، عبر توفير بيئة استثمارية ممكنة للصناعات النوعية، وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية تماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

ويشمل العقد الجديد، تخصيص مساحة تتجاوز (51) ألف متر مربع لإقامة منشآت صناعية، تستهدف إنتاج المستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري والبيطري، وصناعة الأعشاب الطبية، إضافة إلى صناعة ضمادات الجراحة والكسور، وكذلك صناعة السكر الكيماوي النقي، وصناعة أجهزة وأشرطة قياس نسبة السكر في الدم.

وتسعى إدارة “مدن” لضخ استثمارات صناعية ولوجستية جديدة في مدنها الصناعية، عبر تخصيص منتجات تتضمن أراضٍ ومصانع جاهزة وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية، وتُسهم في تعزيز النهضة الصناعية والاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سدير للصناعة والأعمال تأسست عام 2009م وتبلغ مساحتها المطورة (16.9) مليون متر مربع، وشهدت خلال عام 2024 نموًا في عدد المنشآت الصناعية بنسبة (12%)، حيث تضم حاليًا (421) منشأة يعمل أغلبها في مجال الصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية، والصناعات المعدنية، وصناعة الآلات والمعدات، ويتجاوز عدد العاملين فيها أكثر من (34) ألف موظف وموظفة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.