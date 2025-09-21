استثمارات طبية وصيدلانية جديدة بقيمة 375 مليون ريال في مدينة سدير

عقدت إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، إتفاقية تخصيص لأرض صناعية بمدينة سدير للصناعة والأعمال لشركة “بي بي أي” الفرنسية للاستثمار في مجال صناعة المستحضرات الطبية والصيدلانية بقيمة (375) مليون ريال، وذلك كأول استثمار لها في المملكة، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

جاءت مراسم توقيع العقد في إطار رؤية “مدن” أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، عبر توفير بيئة استثمارية ممكنة للصناعات النوعية، وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية تماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

ويشمل العقد الجديد، تخصيص مساحة تتجاوز (51) ألف متر مربع لإقامة منشآت صناعية، تستهدف إنتاج المستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري والبيطري، وصناعة الأعشاب الطبية، إضافة إلى صناعة ضمادات الجراحة والكسور، وكذلك صناعة السكر الكيماوي النقي، وصناعة أجهزة وأشرطة قياس نسبة السكر في الدم.

وتسعى إدارة “مدن” لضخ استثمارات صناعية ولوجستية جديدة في مدنها الصناعية، عبر تخصيص منتجات تتضمن أراضٍ ومصانع جاهزة وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية، وتُسهم في تعزيز النهضة الصناعية والاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سدير للصناعة والأعمال تأسست عام 2009م وتبلغ مساحتها المطورة (16.9) مليون متر مربع، وشهدت خلال عام 2024 نموًا في عدد المنشآت الصناعية بنسبة (12%)، حيث تضم حاليًا (421) منشأة يعمل أغلبها في مجال الصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية، والصناعات المعدنية، وصناعة الآلات والمعدات، ويتجاوز عدد العاملين فيها أكثر من (34) ألف موظف وموظفة.