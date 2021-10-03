ارقام وعناوين مستشفى الدمام المركزي بالمنطقة الشرقية ومواعيد العمل 2022

مستشفى الدمام المركزي بالمنطقة الشرقية هو مستشفى متخصص يقع في المملكة العربية السعودية، تأسس عام 1964 م، وهو واحد من أكبر المستشفيات في العالم، وتم تجهيز المستشفى بأحدث المعدات الطبية وأحدث التقنيات لإجراء العمليات الجراحية المختلفة للمرضى.

مستشفى الدمام المركزي:

قام مستشفى الدمام المركزي ببناء برج طبي جديد وهو من أكبر وأحدث المشاريع الطبية التي تم إنشاؤها في المملكة مؤخرًا لأنه تطور حقيقي في مجال الخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية، ويحتوي البرج على مجموعة من العيادات الخارجية الكبيرة والمجهزة جيداً، ويصل عدد هذه العيادات إلى حوالي 40 عيادة وأكثر من 25 مجالاً طبياً متخصصاً، وهذا المبنى الطبي الضخم تبلغ تكلفته حوالي 57 مليون ريال، وقد تم بنائه بتوجيه من الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

ارقام وعناوين مستشفى الدمام المركزي:

يمكنك الوصول الى مستشفى الدمام المركزي عبر:

عنوان المستشفى : 28 شارع الملك خالد بن عبد العزيز – الدمام – المملكة العربية السعودية. رقم الهاتف : +966 13 815 5777 رقم الفاكس : 8155679 الإسعاف والطوارئ : 8155725 رقم السنترال : 8155777

مواعيد مستشفى الدمام المركزي:

يمكنك حجز موعد مستشفى الدمام المركزي في مواعيد العمل وهي كالتالي: