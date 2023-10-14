ارتفاع معدلات النمو في الربع الثالث من 2023 في مطار الملك عبد العزيز الدولي يفوق التوقعات

تمثل مطارات الطيران النقاط الحيوية التي تربط بين الدول والثقافات، ومطار الملك عبد العزيز الدولي ليس استثناءً من هذا القاعدة.

يفخر المطار بتقديم تقرير موسع عن معدلات نموه المتسارعة خلال الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر من العام الجاري 2023، حيث يُظهر البيانات الإحصائية التي تم جمعها ومعالجتها من مصادر موثوقة تسجيل نمو غير مسبوق.

أولاً، يُعلن المطار بفخر عن وصول عدد المسافرين الذين استخدموا مرافقه خلال هذا الربع إلى ما يزيد عن 10.6 مليون مسافر.

هذا يعكس نموًا قدره 24% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.

ثانيًا، لم يقتصر النمو على عدد المسافرين فقط، بل امتد ليشمل العمليات الجوية نفسها. فقد شهد المطار زيادة في عدد الرحلات الجوية بمعدل نمو يبلغ 17%، مع تسجيل أكثر من 62 ألف رحلة جوية خلال الفترة الزمنية المذكورة.

ثالثًا، ومن الجدير بالتنويه، فقد تحقق نمو في عدد الحقائب المُسجلة، حيث ارتفع العدد إلى ما يقرب من 14.7 مليون حقيبة، بمعدل نمو قدره 28%.

رابعًا، على صعيد الشحن الجوي، أظهرت الإحصائيات ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات النمو التي بلغت 22%، حيث تم شحن ما يفوق الـ 27 ألف طن من البضائع.

في ختام هذه النظرة السريعة، يُعد مطار الملك عبد العزيز الدولي نقطة محورية في خريطة النقل الجوي بالمملكة العربية السعودية، خصوصًا وأنه يُعتبر بوابة للحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة.

ويُعتبر هذا النجاح الذي حققه المطار خطوة إضافية نحو تعزيز مكانته على الساحة الدولية، ما يؤكد حصوله على شهادة اعتماد تجربة المسافر من مجلس المطارات الدولية.