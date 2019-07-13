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ارتفاع سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بتاريخ 13/7/2019

كتب محمد أحمد فاروقفي آخر تحديث
ارتفاع سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بتاريخ 13/7/2019

نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية آخر تطورات سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث أن تطورات أسعار الذهب بشكل عام محلياً و عاليماً تتحكم في عدة أشياء من تلك الأشياء وأهمهم سعر الدولار في البنوك بشكل عام وحتى في الأسواق السوداء، حيث يتغير سعر الذهب يومياً لأنه مرتبط بعملية العرض والطلب في كل الأسواق العالمية ، و أن العلاقة بين الذهب والدولار كلاهما يؤثر على الآخر اٍن حدث تغيير في أحداهما و سوف نعرض لكم الاًسعار بالتفاصيل في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب
أسعار الذهب

أسعار الأوقية في المملكة العربية السعودية 13/7/2019

الأوقية عيار 245,307.90 ريال سعودي1,415.34 دولار أمريكي
الأوقية عيار 224,867.34 ريال سعودي1,297.87 دولار أمريكي
الأوقية عيار 214,644.41 ريال سعودي1,238.43 دولار أمريكي
الأوقية عيار 183,980.92 ريال سعودي1,061.51 دولار أمريكي
الأوقية عيار 143,094.50 ريال سعودي825.15 دولار أمريكي

أسعار جرام الذهب بالريال السعودي 13/7/2019

العياراسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)اسعار جرام الذهب بالريال السعودى (SAR)
جرام عيار 2445.50 USD170.65 SAR
جرام عيار 2241.73 USD156.49 SAR
جرام عيار 2139.82 USD149.32 SAR
جرام عيار 1834.13 USD127.99 SAR
جرام عيار 1026.53 USD99.49 SAR

ملحوظة هامة:

و هناك ملحوظة يغفل عنها البعض و من الممكن أن تسبب عملية من الاٍضطرابات في العملية التجارية و هي  تحديد المصنعية على حسب كل محل صاغة،فلكل نوع من الذهب مصنعية خاصة به،وبالاٍضافة اٍلى تصنيع و رسم المشغولات فاٍنها تتراوح المصنعية بشكل عام من 5 اٍلى 17 ريال سعودي.

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عن الكاتب

محمد أحمد فاروق

طالب جامعي، أعمل كاتب في موقع نجوم مصريه، و لدي هوايه الكتابه

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