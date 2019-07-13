ارتفاع سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بتاريخ 13/7/2019

نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية آخر تطورات سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث أن تطورات أسعار الذهب بشكل عام محلياً و عاليماً تتحكم في عدة أشياء من تلك الأشياء وأهمهم سعر الدولار في البنوك بشكل عام وحتى في الأسواق السوداء، حيث يتغير سعر الذهب يومياً لأنه مرتبط بعملية العرض والطلب في كل الأسواق العالمية ، و أن العلاقة بين الذهب والدولار كلاهما يؤثر على الآخر اٍن حدث تغيير في أحداهما و سوف نعرض لكم الاًسعار بالتفاصيل في المملكة العربية السعودية.

أسعار الأوقية في المملكة العربية السعودية 13/7/2019

الأوقية عيار 24 5,307.90 ريال سعودي 1,415.34 دولار أمريكي الأوقية عيار 22 4,867.34 ريال سعودي 1,297.87 دولار أمريكي الأوقية عيار 21 4,644.41 ريال سعودي 1,238.43 دولار أمريكي الأوقية عيار 18 3,980.92 ريال سعودي 1,061.51 دولار أمريكي الأوقية عيار 14 3,094.50 ريال سعودي 825.15 دولار أمريكي

أسعار جرام الذهب بالريال السعودي 13/7/2019

العيار اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) اسعار جرام الذهب بالريال السعودى (SAR) جرام عيار 24 45.50 USD 170.65 SAR جرام عيار 22 41.73 USD 156.49 SAR جرام عيار 21 39.82 USD 149.32 SAR جرام عيار 18 34.13 USD 127.99 SAR جرام عيار 10 26.53 USD 99.49 SAR

ملحوظة هامة:

و هناك ملحوظة يغفل عنها البعض و من الممكن أن تسبب عملية من الاٍضطرابات في العملية التجارية و هي تحديد المصنعية على حسب كل محل صاغة،فلكل نوع من الذهب مصنعية خاصة به،وبالاٍضافة اٍلى تصنيع و رسم المشغولات فاٍنها تتراوح المصنعية بشكل عام من 5 اٍلى 17 ريال سعودي.