ارتفاع سعر الديزل من 75 هللة إلى 1.15 ريالاً للتر الواحد بالسعودية

أعلنت شركة أرامكو المراجعة الدورية لأسعار البنزين والديزل والغاز في السعودية، وأُعْلِن عن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين في السعودية.

أسعار الديزل في السعودية

بحسب الموقع الرسمي لشركة أرامكو السعودية، فقد أُعْلِن عن زيادة أسعار الديزل والبنزين لشهر يناير 2024، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

بنزين 91 بسعر 2.18 ريالاً.

بنزين 95 بسعر 2.33 ريالاً.

الديزل بسعر 1.15 ريالاً.

سعر غاز النفط المسال 0.95 ريال.

الكيروسين بسعر 0.93 ريالاً.

استقرار أسعار البنزين في السعودية وارتفاع سعر الديزل

مع الإعلان عن أسعار البنزين في السعودية شهر يناير 2024، اتضح أن هناك استقرار في الأسعار في مشتقات النفط ما عدا الديزل الذي شهد زيادة من 75 هللة إلى 1.15 ريالاً للتر الواحد، ويأتي تثبيت أسعار البنزين في إطار التوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز باعتماد أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين بالمملكة العربية السعودية.