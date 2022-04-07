ارتفاع جديد في أسعار الذهب في السعودية| وعيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا

محمد فوزي

على عكس المتوقع، واصلت أسعار الذهب في السُّعُودية ارتفاعها خلال تعاملات صباح اليوم الخميس، وذلك بالمقارنة بالأسعار التي سجلتها أمسِ الأربعاء، في الوقت الذي تسيطر حالة من التذبذب على أسعار المعدن النفيس عالميًا بسبب تأثيرات الأزمة الدائرة في شرق أوروبا، وتداعياتها على اتجاه المستثمرين في الاستثمار في الذهب كملاذ آمن من تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب في السعودية| وعيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا

سعر الذهب عالميًا

في البداية على المستوى العالمي، وبالرغم من ارتفاع الأسعار داخل المملكة، إلا أن سعر المعدن الأصفر العالمي، انخفض اليوم الخميس، على خلفية ارتفاع الدولار، وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة بلغت 0.2% ليسجل 1920.08 دولار للأوقية، في الوقت الذي انخفضت فيه العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 1921.10 دولار للأوقية.

من جرب محفظة الذهب الراجحي

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أسعار الذهب في السُّعُودية

أما عن أسعار الذهب في السُّعُودية والتي سجلت ارتفاعًا في مختلف الأعيرة، فجاءت كالتالي:

  • سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 حوالي 231.97 ريال.
  • سجل سعر عيار 22 حوالي 212.64 ريال.
  • كما سجل عيار 18 حوالي 173.98 ريال.
  • كما سجل سعر عيار 14 قيمة 135.31 ريال.
  • بلغ سعر الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 ما قيمته 1,623.78 ريال.
  • وسجلت سبيكة الذهب 1 جرام حوالي 255.17 ريال.
  • أما بالنسبة للسبيكة 5 جرام فسجلت 1,206.23 ريال،.
  • والسبيكة 10 جرام حوالي 2,384.63 ريال.
  • والسبيكة 20 جرام حوالي 4,736.79 ريال.
ارتفاع جديد في أسعار الذهب في السعودية| وعيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا 1 7/4/2022 - 1:43 م
ارتفاع جديد في أسعار الذهب في السعودية| وعيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفاع فيه سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولات في المملكة بين المواطنين، مسجلاً رقمًا قياسيًا بلغ 202.97 ريال، وَسْط حالة من الركود تضرب الأسواق وتسيطر على حركة البيع والشراء بسبب الارتفاعات الكبيرة، وأملاً من المشترين في انخفاض الأسعار مجددًا.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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