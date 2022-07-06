أخبار السعودية

ما هو سبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي في السعودية خلال إجازة عيد الأضحى.. مُتحدث “الطيران المدني” يُجيب

إسلام إبراهيم محمد

بالتزامن مع بداية إجازة عيد الأضحى في السعودية شهد المُواطنين بالمملكة العربية السعودية ارتفاع تذاكر الطيران الداخلي، وبالرغم من الزيادة الملحوظة في أسعار رحلات الطيران الداخلي إلى أن جميع المُواطنين قد تكفلوا تلك الزيادة نتيجة رغبتهم في قضاء إجازة عيد الأضحى مع ذويهم، وفيما يلي سوف نُوضح لكم ما هو سبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي في السعودية خلال إجازة عيد الأضحى.. مُتحدث “الطيران المدني” يُجيب.

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي في السعودية

حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي في السعودية

من جِهة أخرى فإن كافة المُواطنين في المملكة العربية السعودية قد أوضحوا أن هُناك العديد من الشكاوى التي تتعلق بـ”ارتفاع أسعار تذاكر الخطوط السعودية” والتغريدات على مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter، وقد تم التوضيح أيضاً أن أسعار تذاكر الطيران المدني قد زادت بقيمة “الضعفين” عن الأوقات السابقة، وذلك حيث قد تم ترجيح أسباب ارتفاع سعر تذاكر الخطوط السعودية توافد أعداد كبيرة من المُسافرين، بالإضافة إلى عدم وجود أوقات كافية بين حجوزات الرحلات والمُغادرة.

عاجل| الطيران المدني يُحدد 3 اشتراطات جديدة للقادمين من الخارج من هذه الفئات

إجراء عاجل من الطيران المدني‬⁩ بعد ارتفاع أسعار تذاكر السفر| واتجاه لمراجعة تسعيرها

سبب ارتفاع تذاكر الخطوط السعودية في العيد الأضحى

على هذا الصعيد أيضاً فقد أضاف المُواطنون أن الأسباب الرئيسية قد تكمُن في قُرب الأحداث الهامة خلال الفترة المُنصرمة والتي تتمثل في الآتي:

  • أسبوع الاختبارات النهائية للعام 1443 – 2022.
  • بداية إجازة العام الدراسي 2022.
  • إجازة عيد الأضحى المُبارك القطاع العام.

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي في السعودية

“مُتحدث الطيران المدني” يُوضح سبب ارتفاع سعر تذاكر الطيران الداخلي في السعودية

من قِبل “إبراهيم الرؤساء” المُتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني تم نفي الأخبار والشائعات المُتداولة حول ارتفاع سعر الطيران الداخلي في السعودية بنسبة 300% بسبب إجازة العيد الأضحى، وتم الإشارة إلى أن خبر ارتفاع سعر تذاكر الطيران الداخلي في السعودية إلى ثلاثة أضعاف هو ضمن الأكاذيب والإشاعات المُضللة، وتم الإشارة إلى أن سوق الطيران السعودي قد يشهد ارتفاعاً نسبياً في الأسعار بالتزامن مع تزايد الطلبات، وبعد ذلك سوف يشهد عودة الأسعار والاعتدال بعد انتهاء الموسم.

تكدس المُسافرين في مطار الملك فهد الدولي في الرياض

خلال الأوقات القلائل المُنصرمة شهد “مطار الملك خالد الدولي” في الرياض بالمملكة العربية السعودية إقبالاً مُكثف من قِبل المُسافرين، وتم التوضيح سبب تكدس المُسافرين هو “وقت الذروة” الذي يتم خلاله مُراجعة كافة الإجراءات التي تتمثل في الآتي:

  • اقتصار دخول الصالة على “المُسافرين” فقط.
  • ضرورة مُراعاة التوافق بين الوزن المسموح به والأمتعة.
  • توافر بطاقة الصعود الإلكترونية.
إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.