بالتزامن مع بداية إجازة عيد الأضحى في السعودية شهد المُواطنين بالمملكة العربية السعودية ارتفاع تذاكر الطيران الداخلي، وبالرغم من الزيادة الملحوظة في أسعار رحلات الطيران الداخلي إلى أن جميع المُواطنين قد تكفلوا تلك الزيادة نتيجة رغبتهم في قضاء إجازة عيد الأضحى مع ذويهم، وفيما يلي سوف نُوضح لكم ما هو سبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي في السعودية خلال إجازة عيد الأضحى.. مُتحدث “الطيران المدني” يُجيب.

حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي في السعودية

من جِهة أخرى فإن كافة المُواطنين في المملكة العربية السعودية قد أوضحوا أن هُناك العديد من الشكاوى التي تتعلق بـ”ارتفاع أسعار تذاكر الخطوط السعودية” والتغريدات على مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter، وقد تم التوضيح أيضاً أن أسعار تذاكر الطيران المدني قد زادت بقيمة “الضعفين” عن الأوقات السابقة، وذلك حيث قد تم ترجيح أسباب ارتفاع سعر تذاكر الخطوط السعودية توافد أعداد كبيرة من المُسافرين، بالإضافة إلى عدم وجود أوقات كافية بين حجوزات الرحلات والمُغادرة.

سبب ارتفاع تذاكر الخطوط السعودية في العيد الأضحى

على هذا الصعيد أيضاً فقد أضاف المُواطنون أن الأسباب الرئيسية قد تكمُن في قُرب الأحداث الهامة خلال الفترة المُنصرمة والتي تتمثل في الآتي:

أسبوع الاختبارات النهائية للعام 1443 – 2022.

بداية إجازة العام الدراسي 2022.

إجازة عيد الأضحى المُبارك القطاع العام.

“مُتحدث الطيران المدني” يُوضح سبب ارتفاع سعر تذاكر الطيران الداخلي في السعودية

من قِبل “إبراهيم الرؤساء” المُتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني تم نفي الأخبار والشائعات المُتداولة حول ارتفاع سعر الطيران الداخلي في السعودية بنسبة 300% بسبب إجازة العيد الأضحى، وتم الإشارة إلى أن خبر ارتفاع سعر تذاكر الطيران الداخلي في السعودية إلى ثلاثة أضعاف هو ضمن الأكاذيب والإشاعات المُضللة، وتم الإشارة إلى أن سوق الطيران السعودي قد يشهد ارتفاعاً نسبياً في الأسعار بالتزامن مع تزايد الطلبات، وبعد ذلك سوف يشهد عودة الأسعار والاعتدال بعد انتهاء الموسم.

تكدس المُسافرين في مطار الملك فهد الدولي في الرياض

خلال الأوقات القلائل المُنصرمة شهد “مطار الملك خالد الدولي” في الرياض بالمملكة العربية السعودية إقبالاً مُكثف من قِبل المُسافرين، وتم التوضيح سبب تكدس المُسافرين هو “وقت الذروة” الذي يتم خلاله مُراجعة كافة الإجراءات التي تتمثل في الآتي: