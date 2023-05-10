إعلان هام وعاجل من شركة الإتصالات السعودية Stc بشأن إرتفاع الأرباح وتوزيعها

يُعلن اليوم الأربعاء عن ارتفاع أرباح شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 2%، حيث بلغ إجمالي الأرباح أكثر من 3.1 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

أفادت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” بارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 74 مليون ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت الشركة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا النمو هو ارتفاع الإيرادات بنحو 1.3 مليار ريال، مع تزايد في تكاليف الإيرادات بما يزيد على مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بنحو 204 ملايين ريال سعودي.

أعلنت الشركة أنها ستقوم بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الأول بإجمالي 1.99 مليار ريال، وسيكون التوزيع بحصة 0.40 ريال للسهم وبنسبة توزيع 4% من قيمة السهم الاسمية.

من المقرر أن يتم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الأول في السابع من يونيو المقبل، وسيتم إيداع هذه الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.”