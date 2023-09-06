ارتفاع أسعار النفط بعد قرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام 2023

أعلنت منذ قليل وزارة الطاقة السعودية عن قرار تمديد خفض إنتاج النفط مليون برميل يومياً لمدة ثلاثة أشهر بداية من أكتوبر المقبل وحتى نهاية هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العقود الأجلة في سوق النفط العالمي، ويأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرت عبر الحساب الرسمي لوزارة الطاقة السعودية عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

ارتفاع أسعار النفط بعد قرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط- المصدر: وزارة الطاقة عبر تويتر

هذا وأوضحت وزارة الطاقة السعودية في بيانها أن هذا القرار سوف يتم مراجعته بشكل شهري للنظر في زيادة الناتج أو نقصانه، وبذلك سوف يكون إنتاج السعودية من النفط نحو 9 مليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام، بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي قامت به المملكة في إبريل الماضي من العام الجاري.

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#وزارة_الطاقة⁩ تعلن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً، لثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023م. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 5, 2023

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وعلى هذا القرار فقد ارتفعت أسعار النفط وخام برنت بما يتجاوز 90 دولار للبرميل منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2022، وهو الأمر الذي قد يزيد من الضغوط التضخمية لبعض الدول التي تعتمد على النفط ويهدد بمزيد من الحاجة لتشديد السياسة النقدية، كما قررت روسيا أيضاً خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام.