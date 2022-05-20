ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم 20 مايو 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات، الجمعة 20 مايو 2022، في الأسواق المحلية بالمملكة، رغم تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، وفقاً لموقع “goldprice data“.

جرام الذهب عيار 24:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 للشراء نحو 222.19 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 22:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 للشراء نحو 203.67 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 21:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء نحو 194.42 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 18:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء نحو 166.64 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 14:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 للشراء نحو 129.61 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 12:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 للشراء نحو 111.09 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 10:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 10 للشراء نحو 92.58 ريال سعودي.

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