ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم 20 مايو 2022

محمد عبد الحميد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات، الجمعة 20 مايو 2022، في الأسواق المحلية بالمملكة، رغم تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم 20 مايو

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، وفقاً لموقع “goldprice data“.

جرام الذهب عيار 24:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 للشراء نحو 222.19 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم الخميس 26 مايو 2022 في مصر

تغيرات جوهرية لسوق الذهب خلال الساعات القادمة وسعر الذهب اليوم في مصر يتراجع قليلاً وعيار 21 يقاوم

جرام الذهب عيار 22:
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 للشراء نحو 203.67 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 21:
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء نحو 194.42 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 18:
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء نحو 166.64 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 14:
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 للشراء نحو 129.61 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 12:
وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 للشراء نحو 111.09 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 10:
وسجل سعر جرام الذهب عيار 10 للشراء نحو 92.58 ريال سعودي.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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