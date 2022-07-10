ارامكو تعلن اسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2022 اليوم في جميع المحطات

من المقرر أن تقوم شركة ارامكو اليوم بالإعلان عن اسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2022 مساء اليوم الاحد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة السعودية كعادة كل شهر، حيث تقوم شركة ارامكو شهريا بعمل مراجعة دورية على اسعار البنزين بكل أنواعه في كافة المحطات، ويتم تغير سعره سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت، علما بأن العمل بالسعر الجديد للبنزين سيتم بداية من الساعة الثانية عشر صباحا ولمدة شهر.

اسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2022

وخلال الساعات القادمة سيتم الاعلان رسميا عن اسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2022، حيث أوضحت ارامكو أن مراجعة اسعار البنزين أصبحت تراجع بشكل شهري، وكانت سابقا يتم تعديلها بشكل ربع سنوي أي خلال ثلاثة شهور، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن جدول سعر البنزين الجديدة في السعودية مساء اليوم بعد اجتماع رسمي تعقده شركة ارامكو للوقود، وسط توقعات بأن لا يتم تغيير سعر البنزين عن الشهر الماضي بناءا على أوامر ملكية تم صدورها خلال الفترة الماضية، والآن مع اسعار البنزين المتوقعة لشهر يوليو 2022:

لتر بنزين 91 بـ 2.18 ريال

لتر بنزين 95 بـ 2.33 ريال

لتر الديزل بـ 0.63 ريال

لتر الكيروسين بـ 0.81 ريال

لتر غاز البترول المسار بـ 0.9 ريال

سعر البنزين الجديد يوليو 2022

ساعات قليلة ويتزايد البحث عن سعر البنزين الجديد شهر يوليو في السعودية 2022 من قبل كل من يملك مركبة سواء كان من المواطنين أوالمقيمين.