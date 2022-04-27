ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية يمكنك اتباع هذه الطريقة في التعرف على جميع مخالفاتك المرورية فقط من خلال إدخال رقم لوحة السيارة، هذه الطريقة أتاحتها وزارة الداخلية السعودية لجميع المواطنين في المملكة للتسهيل عليهم عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية إدارة المرور العامة، أو من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك كله بصورة إلكترونية تمامًا فقط ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية في ثواني معدودة وأنت في مكانك دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات والإدارات الحكومية التابعة للمرور.

ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية

يمكنك معرفة جميع المخالفات المرورة المستحقة على سيارتك فقط ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية واتبع الخطوات الآتية:

عليك في البداية الذهاب إلى موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية.

فور الدخول للموقع قم بالضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

قم بعدها بالضغط على خيار المرور.

ومنها ستظهر لك مجموعة من الخيارات المتعددة قم بالضغط على خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية في الصفحة الجديدة الظاهرة أمامك، عليك أيضًا إدخال رقم الهوية بدقة والتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

سيظهر أمامك الرمز المرئي قم بقراءته جيدًا ومن ثم إدخاله في الخانة المخصصة له.

قم بعدها بالنقر على تبويب استعلام الظاهر أمامك.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية الخاصة بسيارتك والمبالغ المستحقة والموعد المحدد للسداد.

وبذلك تكون قد تمكنت من التعرف على جميع مخالفاتك المرورية فور قيامك بإدخال رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية.

كيف أعرف مخالفات المرور برقم اللوحة؟

ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة الذي يقدم لك خدمات نيابات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك في بداية الخطوات البحث عن موقع نيابات المرور عبر متصفحك الخاص ومن ثم الدخول إليه.

فور الدخول إلى الموقع قم بإختيار خدمات نيابات المررو.

عليك بعدها الضغط على أيقونة الاستعلامات الظاهرة أمامك في الشاشة.

سيطلبك منك الموقع القيام بتحديد ما إذا كنت تبحث عن عن مخالفات رخصة المركبة أو مخالفات رخصة القيادة.

عليك القيام بإختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية، ومن الممكن القيام بإدخال الأرقام فقط أو الأرقام والحروف.

سيتم نقلك بعدها إلى صفحة جديدة بها جميع المعلومات المتعلقة ببيانات رخصة السيارة وجميع المخالفات المررورية المستحق دفعها.

فقط ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية من خلال تلك الخطوات السابق ذكرها بأحدى الطرق التي أوضحناها.

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طريقة معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة

ما عليك سوى ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية من خلال طريقة أخرى ستمكنك من ذلك وبكل سهولة:

في البداية عليك الذهاب إلى موقع مكتب المدعي العام.

فور دخولك إلى الموقع الرئيسي التابع لمكتب المدعي قم بالبحث عن أيقونة استعلام ومن ثم الضعط عليها.

ومنها قم بالضغط على خيار مخالفات رخصة قيادة المركبة.

عليك القيام بإدخال نوع لوحة سيارتك.

ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية في الصفحة الجديدة الظاهرة أمامك والتي تطلب منك إدخال الرقم الخاص بلوحة السيارة .

عند التأكد من صحة رقم اللوحة المدخل قم بالضغط من جديد على تبويب استعلام.

سيظهر لك بعدها صفحة منفصلة تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بلوحة سيارتك وجميع المخالفات المطلوب سدادها وأيضًا الرسوم المطلوب سدادها الخاصة بكل مخالفة والموعد المحدد للسداد.

معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية

هناك طريقة أخرى تمكنك من معرفة مخالفاتك المرورية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية السعودية لتوفير الجهد والوقت لكل مواطن، فقط ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية ويمكنك ذلك من خلال متابعة الخطوات التالية:

تتطلب هذه الطريقة امتلاك حساب في منصة أبشر الإلكترونية لكي تتمكن من استكمال الخطوات.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

فور قيامك بالدخول إلى الموقع سيظهر أمامك مربعين قم بالضغط على المربع الذي يحتوي على كلمة أفراد.

في ثواني معدودة سيتم نقلك إلى صفحة أخرى داخل الموقع.

في هذه الصفحة سيتطلب منك القيام بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم ورقم المرور الخاص بحسابك المفعل في الموقع.

أو يمكنك تسجيل الدخول كمستخدم جديد في حال عدم امتلاكك لحساب داخل موقع أبشر.

سيطلب منك بعض البيانات الإضافية في حال التسجيل كمستخدم جديد مثل رقم الهوية ورقم الهاتف وغيرها من البيانات الروتينية السلسة.

فور إنهاء تسجيل الدخول قم بالضغط على خيار خدماتي.

ومنها قم بالضغط على خيار استعلامات من بين الخيارات العديدة المتاحة.

عليك بعدها النقر على خيار المرور ومن ثم استعلام المخالفات المرورية.

ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية.

لتظهر لك بعدها جميع المخالفات المستحقة الخاصة برقم اللوحة والمبالغ المراد سدادها.

وبذلك نكون قد تناولنا عبر المقال أكثر من طريقة تمكنك من معرفة مخالفاتك عبر استخدام رقم لوحة السيارة فقط وبصورة إلكترونية سلسة.