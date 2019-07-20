اخر اخبار الضمان الاجتماعي – استعلام عن المقطوعة برقم السجل عبر وزارة العمل

اخر اخبار الضمان الاجتماعي ، أعلنت وزارة العمل والتنمية عن إيداع مبلغ قدر بـ 2 مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة وذلك لشهر ذو القعدة 1440، حيث تشمل المساعدات النقدية المساهمة في الغذاء وسداد جزء من فواتير الكهرباء وبدل غلاء معيشة، جاء هذا بأمر ملكي من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك باستمرارية صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لم يصرف لهم بدل معيشة مع معاش التقاعد.

معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي يتم الصرف بشكل شهري لكل المسجلين حيث يشمل المعاش الأرامل والأيتام السعوديين، فيما أتاح الاستعلام عن صرف الضمان الاجتماعي من خلال رابط الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية – خدمات الضمان ومن خلال الرابط يمكنك التعرف على الاستثناءات من شروط الحصول على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل.

استعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل

أما عن المساعدة المقطوعة هي ضمن برنامج الضمان الاجتماعي ولكن تصرف بصورة متقطعة، في هذا الصدد جاءت التساؤلات حول تأخير صرف المقطوعه وسأل البعض متى صرف المساعدة المقطوعة، وها نأمل أن يتم الصرف قبل عيد الأضحى إن شاء الله، ولهذا يمكن لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في المساعدات المقطوعة الاستعلام عن المقطوعة من خلال رابط وزارة العمل والتنمية، والتي من خلالها يمكن تقديم الاستفسارات والشكاوى سواء بسبب تأخير صرف المساعدة المقطوعة أو غيره عبر الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911 من الهاتف الثابت أو من خلال خدمة صوتك مسموع.