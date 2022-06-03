متى موعد اختبار التحصيلي 1443 ورابط التسجيل في قياس

توجد الكثير من الاختبارات يكون لها أهمية كبيرة بالسعودية، ومن تلك الاختبارات الاختبار التحصيلي فهو هام جداً، ولا بد من اجتيازه لكي يكون الشخص المُتقدم متأهل للمرحلة الثانية، وهيئة التقويم والتدريب بالسعودية هي الجهة المسؤولة عن التسجيل للاختبار التحصيلي وتحديد ميعاد التقديم لطلبات التسجيل، ومن خلال تقريرنا هذا سنوضح لكم متى موعد اختبار التحصيلي 1443.

كم باقي على اختبار التحصيلي 2022

العديد من الطُلاب والطالبات بالمملكة يستعلمون عن موعد التقديم في “اختبار قياس التحصيلي”، وجدير بالذكر أنه سوف يبدأ تقديم الاختبارات التحصيلي يوم 11 ذو القعدة 1443 هـ المُوافق 10 يونيو 2022 مـ، وسوف تستمر الاختبارات لمُدة 10 أيام، وبذلك تنتهي اختبارات التحصيلي 1443 يوم 21 ذو القعدة 1443 هـ المُوافق 20 يونيو 2022، وسوف يقوم الطُلاب والطالبات بأداء اختبار التحصيلي باللغة العربية والإنجليزية.

التسجيل في قياس تحصيلي 1443

يُمكن لكافة الطُلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية القيام بالتسجيل في اختبار قياس التحصيلي 2022 من خلال زيارة “موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب” ومن ثَم اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى القائمة الرئيسية ومنها التوجه إلى قائمة الاختبارات.

الخطوة التالية وهي القيام بالنقر على أيقونة “الاختبار التحصيلي 2022”.

بعد تحديد نوع الاختبار يتم اختيار “الاختبار الورقي” ومن ثَم الضغط على خيار “التسجيل”.

يجب أيضاً مُراعاة قراءة كافة الأحكام والشروط جيداً ومن ثَم التأكيد عليها.

الآن يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المُخصصة لذلك، ويليه القيام بحجز موعد اختبار التحصيلي.

في الأخير يتم الضغط على أيقونة “إرسال”.

الاختبار التحصيلي بالمملكة السعودية

إن المملكة السعودية تهتم بأنظمتها التعليمية وتضعها بالدرجة الأولى والاختبار التحصيلي من الأدوات المستخدمة للقياس والتقويم، للتعرف على قدرات الطلبة وما هي نقاط قوتهم وضعفهم، والقيام بعمل التغذية الراجعة، وهذا إن تمكن الطلاب من الاجتهاد للاختبارات التحصيلية وأصبح متاح لهم أن يسجلوا بالجامعة، تلك المرحلة الثانية المتأهل لها الطلاب، ويكون هذا الاختبار تحت إشراف مركز القياس.

بعض النصائح للاختبار التحصيلي

يحتاج الطلاب لنصائح مُتعددة وإرشادات تساعدهم في الاستعداد والتقديم للاختبار التحصيلي، وإليكم هذه النصائح وهي كالآتي: