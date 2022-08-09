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إعلان مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي 2022

معتز العايش

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد اختبارات الرخصة المهنية والاختبار العام التخصصي لشغالي الوظائف التعليمية، وكذلك للراغبين بالعمل في مهنة التعليم في القطاع العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، في هذا المقال سنستعرض لكم مواعيد الاختبارات، الفئة المستهدفة في الاختبار وطريقة التسجيل.

هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات الرخصة المهنية

إعلان اختبارات الرخصة المهنية

مواعيد الاختبارات:

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– الاختبار العام (التربوي): من الجمعة 1444/4/17هـ (الموافق 2022/11/11م) إلى الإثنين 1444/4/20هـ (الموافق 2022/11/14م).
– الاختبار التخصصي (التخصصات): من السبت 1444/6/28هـ (الموافق 2023/1/21م) إلى الأربعاء 1444/7/3هـ (الموافق 2023/1/25م).

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية

الفئة المستهدفة في الاختبارات:

تستهدف اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس عملهم، كذلك تستهدف هذه الاختبارات جميع الراغبين في العمل في مهنة التعليم سواء في القطاع العام أو الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث تنطبق الضوابط الجديدة التي تم تحديثها مؤخرا على المعلمين والمعلمات أصحاب المناصب وكذلك جميع الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين.

الفئة المستهدفة في اختبارات الرخصة المهنية

رابط وطريقة التسجيل:

  • في الخطوة الأولى الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.
  • في الخطوة الثانية عمل تسجيل الدخول باستعمال البريد الإلكتروني وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد لمن ليس له حساب.
  • ثالثا الضغط على أيقونة الاختبارات (اختبارات الرخصة المهنية) في أسفل الصفحة الرئيسية للحساب.
  • رابعا تحديد نوع الاختبار والضغط على أيقونة سجل الآن.
  • خامسا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات الاتصال بطريقة صحيحة والضغط على متابعة.
  • سادسا الانتقال بشكل آلي لنظام التسجيل في الاختبارات لاستكمال عملية التسجيل وذلك باختيار المدينة والمقر والتاريخ.
  • سابعا قراءة جميع الملاحظات والشروط الخاصة بالاختبار والضغط على أيقونة تسجيل.

طريقة التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية

معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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