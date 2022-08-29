التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444

أعلن مركز القياس بالمملكة العربية السعودية عن البدء في فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وذلك بالنسبة للاختبار التربوي والتخصصي الخاص بالمعلمين، وسوف نلقي الضوء معكم على كافة التفاصيل المعلنة عن رابط التقديم وموعده والتفاصيل الخاصة بالتقديم فتابعونا.

موعد التقديم في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444

أوضح مركز التخصص أنه بالنسبة لموعد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية التسجيل العام بالنسبة للتربوي سيكون كالتالي :

للرجال سيكون التسجيل يوم 2-2 -1444.

بالنسبة للنساء سيكون موعد التسجيل لهم يوم 9-2-1444.

سيتم عقد الاختبار الخاص بالتربوي في الفترة من 17-4-1444 وحتى 20-4-1444.

بالنسبة للتسجيل في مواد التخصص فهو كالتالي

بالنسبة للرجال سيكون موعد التسجيل يوم 2-2-1444.

أما النساء فسيكون موعد التقديم لهم يوم 9-2-1444.

يعقد الاختبار في الفترة من 28-6-1444 حتى يوم 3-7-1444.

خطوات التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

في البداية يتم الدخول إلى الرابط الخاص بالتسجيل.

يختار المستخدم النقر على الدخول عبر بوابة نفاذ الموحد.

يتم كتابة البيانات المطلوبة.

يختار المستخدم الأيقونة الخاصة بالاختبارات.

يتم التسجيل في لاختبار وسداد المبلغ خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة.

الهدف من اختبارات الرخصة المهنية

يهدف الاختبار الخاص بالرخصة المهنية للمعلمين إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحقيق تطلعات الحكومة في الارتفاع بجودة المملكة تبعا لرؤية المملكة 2030.

تعتبر الرخصة المهنية للمعلمين بمثابة وثيقة تقوم الهيئة المهنية بإصدارها تبعا لبعض المعايير والضوابط.

يصبح لدى الحاصل على هذه الرخصة الحق في مزاولة مهنة التعليم، وذلك حسب مستويات محددة ومدة زمنية يتم تحديدها.

يعتبر هذا الاختبار واحدا من أهم المتطلبات الخاصة بالحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

وبهذا نكون أوضحنا لكم كل ما يهمكم عن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية وأهداف هذا الاختبار.