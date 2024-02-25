اختاره تركي آل الشيخ.. عمرو أديب يحاور ميسي ورونالدو في رمضان 2024
قال الإعلامي عمرو أديب أنه حصل على فرصة إجراء حوار مع كبار نجوم ومشاهير العالم في بودكاست “Big Time” والخاص بشهر رمضان المبارك.
وأردف أديب خلال برنامج الحكاية على فضائية mbc مصر، بأن من منحه تلك الفرصة، هو المستشار تركي آل الشيخ، وذكر مجريات وملامح الحوار بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأضاف أديب “خلال اللقاء مع ميسي، كان الوقت محدد بـ 25 دقيقة، وكان غير مسموح بالخروج عن نطاق الأسئلة، أو إلقاء دعابات”.
وصرح أديب بأن اختياره لتلك المهمة، كان حملا عليه، وبأنه كان يقول “يا جماعة مش المهم حضور الشخصية المهمة، المهم إن نوصل لحاجة في اللقاء”.
كما نوه أديب عبر برنامجه الجمعة، أن برنامج «Big Time» هو عمل إعلامي ضخم، يصل إلى 60 ساعة من الجهد والعمل، ويتكون من 37 حلقة، أي أنه سيمتد إلى ما بعد الشهر الفضيل.
القائمة الذهبية
واستطرد أديب أثناء حديثه عن البرنامج الرمضاني إلى الحديث عن رحلته الإعلامية قائلا “أبلغ من العمر 60 عاما، وأنا أبحث عن عمل أخرج به من دائرة الكيد والتلقيح والهجوم، وأريد تقديم محتوى هادئ، فقط حكايات إنسانية لم يتم حكايتها قبل ذلك”.
وتحدث أديب عن أن المطربة السورية أصالة سوف تشاركه في تقديم الحلقات، وأن المستشار تركي آل الشيخ قد أعد بنفسه قائمة بالنجوم الذين سيظهرون في حلقات البودكاست، ووصف أديب تلك القائمة بالـ “الذهبية”.