اخبار السعودية.. التعليم يصدم السعوديين خلال الأيام المقبلة

تواجه العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية صعوبة كبيرة جراء الطقس السيء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد.

التعليم السعودي يعلق دراسته في عدد من المناطق بسبب الطقس السيء

قامت الإدارة التعليمية بتعليق الدراسة بعدد من المناطق في السعودية بسبب ظروف الطقس السيئة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن إدرة التعليم في مكة المكرمة علقت الدراسة اليوم الثلاثاء، وذلك في المدارس المسائية والليلية، في عدد من المناطق منها “العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل”.

وأشارت إلى أن الإدارة التعليمية قررت تحويل الدراسة عبر منصة “مدرستي”، والتي تقوم بتلقين الطلبة من خلال التعليم عن بُعد من خلال نظام “أون لاين”.

جاء قرار الإدارة التعليمية بمكة وفقًا لما جاء في التقرير الذي نشره المركز الوطني للأرصاد حول التقلبات الجوية العنيفة التي تتعرض لها المملكة خلال الخمسة أيام المقبلة، بجانب ضمان سلامة الجميع.

وأوضح المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره، والذي نشره بالأمس الإثنين، عن أن المملكة ستشهد حالة طقس سيئة خلال الخمسة أيام المقبلة، حيث ستبدأ من الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

وشدد على أن هناك رياح قوية محملة بالأتربة، بجانب هطول أمطار رعدية في عدة مناطق والتي ستتحول في كثير من الأحيان لسيول قوية.

بينما أكد تقرير المركز الوطني السعودي للأرصاد أن مناطق؛ جازان، وعسير، الباحة، زمكة المكرمة، المدينة المنورة، زحائل، والقصيم والرياض ستتعرض للأمطار القوية والعنيفة، بينما سيكون هناك فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وحذر المركز المواطنين بضرورة التواجد في المنازل خلال الأيام المقبلة، حيث شدد على عدم الخروج إلا للحالة الطارئة، بجانب أتباع تعليمات الدفاع المدني الخاصة السلامة والأمن في تلك الفترة.