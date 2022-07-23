احصل على 60 ألف ريال قرض الزواج بنك التسليف.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

شروط قرض الزواج بنك التسليف من الأمور التي يبحث عنها قطاع عريض من المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على قرض الزواج إذ أتاح بنك التسليف لعملائه العديد من القروض محدودي ومتوسطي الدخل والبرامج التمويلية للأسر ذوات الدخل المحدود أو متوسط الدخل، وللحصول على قرض الزواج من بنك التسليف يجب توفر عددًا من الشروط والتي تأتي على النحو التالي.

قرض الزواج من بنك التسليف 60 ألف

ويقدم بنك التسليف جميع أنواع القروض ومن بينها قرض لتمويل الشباب السعودي لاعانتهم وتشجيعهم على الزواج وتحصينهم من الفتن لذلك يقدم البنك خدمة جليلة إلى المجتمع السعودي من أجل أقراض الشباب السعودي الذي يقل دخلهم الشهري عن 10 آلاف ريال سعودي.

شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف

وحدد بنك التسليف شروط الحصول على قرض الزواج من خلال الشروط التالية.

ألًا يتجاوز عمر الفرد المقترض 70 سنة وعمر الكفيل عن 55 عامًا.

لا يجب أن يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال سعودي.

أن يكون هو أمرة للزواج على أن يتم استثناء من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته قبل الدخول بها.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية الأصل أو تكون حاصلة على جنسية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج

ضرورة تقديم عقد النكاح الرسمي على أن يكون مصدق من المحكمة.

ألًا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية.

أن يتم احتساب مدة عقد النكاح بالتاريخ الهجري.

يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

متطلبات التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف

وكشف بنك التسليف متطلبات وأمور هامة يجب توافرها عند التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف، وهي التي تأتي على النحو التالي.

ضرورة تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل.

يجب ان يتضمن النموذج اسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

قدم هوية العميل وسجل الأسرة المضافة فيه الزوجة.

قدم حالًا صورة عقد النكاح كاملاً.

صورة هوية الكفيل.

ضرورة تقديم نموذج 105 من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية.

تقديم تعريف بالراتب للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل.

تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي

أن يكون حساب الآيبان عليه بختم البنك.

تقديم تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية.

يجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوجة الأولى.

طريقة التقديم على قرض الزواج بنك التسليف

للتقديم على قرض الزواج من بنك التسليف والحصول على 60 ألف ريال سعودي يجب اتباع التالي.