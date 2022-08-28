احصل على 50 ألف ريال سعودي.. شروط الحصول على قرض مصغر من شركة إمكان بدون كفيل أو تحويل راتب

تقدم عدد من الشركات والمصارف بالمملكة العربية السعودية العديد من القروض الميسرة من بينها شركة إمكان، وهي قروض تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها، وقد أتاحت شركة إمكانية الحصول على قرض بدون كفيل أو تحويل راتب يصل حتى 50 ألف ريال سعودي بأراضي المملكة العربية السعودية، نوضح فيما يلي تفاصيل شروط الحصول على القرض المصغر من شركة إمكان في السعودية 1444.

شروط الحصول على القرض المصغر من شركة إمكان

وضعت إدارة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية شروط للتمكن من الحصول على القرض المصغر والشروط تأتي على النحو التالي:

أن يكون المتقدم للحصول على القرض المصغر حاملًا للجنسية السعودية.

يجب ألا يقل العمر الخاص بالمتقدم عن 25 سنة، ولا يزيد عمره عن 60 عامًا.

كما يلزم المتقدم أن يكون ممتلكًا لسجل ائتماني.

مع شرط ألا يقل راتبه الشهري عن 4 آلاف ريال سعودي.

خطوات التقديم للحصول على طلب قرض من شركة إمكان

يمكن للعميل الراغب في التقديم للحصول على قرض مصغر من شركة إمكان التقديم عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم تحميل تطبيق إمكان سواء على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو على إمكان عبر الأيفون.

ثم يتم إنشاء حساب على التطبيق عبر إضافة بيانات البريد الإلكتروني، وإدخال كلمة المرور.

ثم إدخال باقي البيانات المطلوبة.

يتم بعدها الاطلاع على كافة الشروط ثم اختار مبلغ القرض.

بعدها يتم التوقيع على الطلب إلكترونيًا.

حاسبة التمويل من شركة إمكان السعودية 1444

أيضًا فقد أتاحت شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية رابط حاسبة التمويل من إمكان، ليتمكن العميل من معرفة الأقساط الشهرية التي عليه بتسديدها.

كما يمكنه اختيار قيمة التمويل للتعرف على مدد التقسيط المناسبة للعميل، وهذا عبر الدخول إلى حاسبة شركة إمكان وإدخال قيمة التمويل، واتباع التعليمات.