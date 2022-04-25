احصل على تمويل شخصي من بنك الرياض بدون تحويل راتب أو كفيل فوري خلال دقائق

هناك الكثير من البنوك السعودية الكبرى التي تحرص على تقديم أفضل و أكبر التمويلات الميسرة و الفورية بشروط بسيطة تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية للمواطنين، ومن أكبر وأقدم البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية هو بنك الرياض وتم إنشاء البنك عام 1957 م، لذلك هناك الملايين من العملاء الذين يفضلون التعامل مع بنك الرياض، وهذا لأن يتميز بأن جميع تمويلات البنك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وميسرة وفورية خلال دقائق يتم الرد عليك و الحصول على التمويل، ومن أهم التمويلات التي يقدمها البنك هو التمويل الشخصي ويصل قيمة التمويل حتى 300 ألف ريال سعودي و بأطول فترة سداد حتى 60 شهر بشروط ميسرة وسهلة.

شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض

لكي يتم قبول طلب الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض لابد من توافرها بعض الشروط التي وضعها بنك الرياض، الشروط هي:

يقدم التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عام.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 10 الف ريال سعودي.

كما يشترط ألا تقل فترة عمل المتقدم في الوظيفة عن عام كحد أدنى.

يقدم التمويل الشخصي بدون راتب لموظفي البنوك فقط.

ألا تزيد التزامات العميل لدى البنك أو جهات الأخرى عن نسبة 33% من إجمالي الراتب.

طريقة التقديم إلى التمويل الشخصي السريع من بنك الرياض

يمكنك التقديم إلى التمويل الشخصي السريع من بنك الرياض إلكتروني بالخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة بنك الرياض الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة التمويل الشخصي.

على الفور سيظهر أمامك نموذج طلب التقديم.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة من ( الإسم، رقم الهوية، محل الإقامة، الوظيفة، العنوان، رقم الجوال، البريد الإلكتروني).

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة من ( الإسم، رقم الهوية، محل الإقامة، الوظيفة، العنوان، رقم الجوال، البريد الإلكتروني). بعد ذلك قم بتحديد قيمة التمويل التي تريد الحصول عليه.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم طلب التمويل الشخصي.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض

يتميز التمويل الشخصي السريع من بنك الرياض مجموعة من المميزات وهي: