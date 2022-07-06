” احذر مخالفتها” قوانين المرور الجديدة بالمملكة العربية السعودية لحفظ السلامة

لقد طرحت المملكة العربية السعودية عدة قوانين تخص السلامة والأمان على الطرق، وقد فرضتها على جميع المواطنين داخل المملكة سواء من سكانها الأصليين أو الزوار، ومن يخالف هذه القوانين ويتعدى عليها سوف يتم خضوعه إلى الإجراءات القانونية، لذا من الضروري أن تكون على دراية كافية بهذه القوانين خاصةً إذا كنت تنوي زيارة السعودية، وسنعرضها عليك بالتفصيل خلال السطور الآتية.

قانون المرور للسلامة بالسعودية

على السائق أن يكون منتبهًا في الطريق فقط؛ حتى يكون قادرًا على توقع حركات السائقين الآخرين وتوقع أخطائهم.

الامتناع عن القيادة بالسرعة القصوى غير المسموح بها على الطرق؛ حتى لا يعرض نفسه لحادث أو الآخرين.

على السائق أن يلتزم بلوحات المرور وعلامات الطرق، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء حزام الأمان.

ممنوع العبور وكسر الإشارة الحمراء.

عليك استخدام الإشارات الخلفية قبل أن تغير مسارك سواء تجاه الشمال أو اليمين لتجنب الاصطدام.

يتطلب خفض السرعة في الأماكن الشاغرة بالسكان، وجعل هناك مسافة فارقة بينك وبين السيارة الأخرى.

يفضل أن تلتزم بالمسار الأيمن وعدم تغييره إلا إذا كنت ترغب في التوجه إلى اليسار.

عليك ألا تقود السيارة وأنت في حالة تعب أو إرهاق أو بعد تناول دواء ما خاصةً أدوية النوم.

عليك الالتزام بالمسار الخاص بك عند التقاطعات من خلال اللوحات الإرشادية.

احرص دائمًا على متابعة سيارتك وصيانتها بشكل دوري؛ حتى لا تفاجئك بعطل ما على الطريق، خاصةً فيما يخص المحركات والفرامل.

وللإبلاغ عن حادث ما يرجى الاتصال على الرقم التالي: 01221110000.

شرح الإرشادات المرورية للسلامة