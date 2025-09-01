أخبار السعودية

احذروا من المتسولين.. الأمن العام يدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن حالات التسول

أسماء صبحي عبد السلام

في إطار جهود المملكة للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع والحفاظ على القيم الاجتماعية؛ فإن الجهات الأمنية بالمملكة تواصل تنفيذ حملات توعوية لمكافحة التسول؛ بهدف توعية المواطنين والمقيمين بخطورة التأثر بهذه السلوكيات، خصوصًا التي قد تتخذ أشكالاً منظمة تهدد النظام الاجتماعي وتستمر بالانتشار إذا لم يتم مواجهتها.

تحذير من تقديم الدعم المالي للمتسولين

أكدت مديرية الأمن العام أن تقديم الدعم المالي للمتسولين يساعد بشكل مباشر في استمرار وانتشار هذه الممارسات المخالفة للأنظمة، مشددة على أهمية وعي المواطنين والمقيمين بخطورة هذا السلوك على المجتمع، كذلك فإن الجهات الأمنية قد دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات تسول من خلال الأرقام التالية:

  • الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
  • الرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

كما أكدت الجهات المختصة أن جميع البلاغات التي يتم تقديمها ستتم معالجتها بسرية تامة، مع ضمان عدم تحميل المبلّغ أي مسؤولية قانونية أو إدارية؛ حفاظًا على سلامته وتشجيعًا على المشاركة المجتمعية الفاعلة.

عن الكاتب:
أسماء صبحي صحفية مصرية وعضو في نقابة الصحفيين، أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال الكتابة الصحفية، وعملت في عدد من المواقع المصرية والعربية، وشاركت في تغطية العديد من تاالموضوعات المتنوعة بأسلوب مهني يعكس فهمًا عميقًا لقضايا المجتمع والإعلام الرقمي، مع تركيز خاص على الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضيات والسياسية


