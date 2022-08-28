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كيفية حجز تذكرة حفل رابح صقر Rabeh Saqer في ختام موسم الجيمزر 2022

ندى أحمد محمد

تعمل الهيئة العامة للترفيه في دولة المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الفعاليات المميزة لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة من أجل جذب عدد كبير من الحضور للاستمتاع بكافة الأجواء الى تقام، وتسعى المملكة من خلال تلك الحفلات إلى زيادة الدخل الاقتصادي من خلال الترفيه والسياحة في المملكة، حيث يعتبر موسم الجيمزر من أبرز المواسم التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، حيث سوف تٌختتم فعاليات الموسم بحفل الفنان الكبير رابح صقر في الرياض.

احجز تذكرة حفل رابح صقر Rabeh Saqer في ختام موسم الجيمزر 2022

حفل رابح صقر في موسم الجيمزر

حفل رابح صقر في موسم الجيمزر
حفل رابح صقر في موسم الجيمزر

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كشف الاتحاد السعودي للرياضيات الإلكترونية بدولة المملكة العربية السعودية عن إقامة حفل للفنان رابح صقر في ختام الفعاليات في الموسم، ومن المتوقع توافد عدد كبير من المحبين للفنان الخليج إلى الحفل وذلك نظراً للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الفنان الكبير، يذكر ان الموسم كان قد أقام في كل اسبوع حفل موسيقى مميز بحضور ألمع النجوم من مختلف الدول العربية، والعالمية.

حفل رابح صقر في بوليفارد رياض

غرد المطرب الكبير رابح صقر عن الحفلة المنتظرة، وقد أكد على أن الحفلة سوف تقام في 1 سبتمبر ختام لحفلات موسم الجيمرز على مسرح نكست ليفل في بوليفارد رياض سيتي، وسوف يبدأ الحفل الساعة السابعة والربع مساءاً حتى الواحدة صباحاً، وقد أكد المطرب الكبير على أن التذاكر سوف تبدأ بسعر 250 ريال سعودي.

طريقة حجز تذكرة حفل رابح صقر في السعودية

بإمكانك إتباع الطريقة التالية من أجل القيام بحجز تذكرة حفل رابح صقر في المملكة العربية السعودية :-

  • قم بالوصول إلى موقع تكت مكس الإلكتروني.
  • قم بالنقر على فعالية حفل رابح صقر.
  • قم بالنقر على شراء واختار طريقة الدفع المتاحة في الموقع الإلكتروني.
ندى أحمد محمد

أسمي ندي أحمد محمد عمري 3 سنة خريجة ليسانس من جامعة القاهرة .. أحب السفر وتداول العملات الرقمية


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    لا انصح بالاقتراض من شركة امكان.

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