كيفية حجز تذكرة حفل رابح صقر Rabeh Saqer في ختام موسم الجيمزر 2022

تعمل الهيئة العامة للترفيه في دولة المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الفعاليات المميزة لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة من أجل جذب عدد كبير من الحضور للاستمتاع بكافة الأجواء الى تقام، وتسعى المملكة من خلال تلك الحفلات إلى زيادة الدخل الاقتصادي من خلال الترفيه والسياحة في المملكة، حيث يعتبر موسم الجيمزر من أبرز المواسم التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، حيث سوف تٌختتم فعاليات الموسم بحفل الفنان الكبير رابح صقر في الرياض.

حفل رابح صقر في موسم الجيمزر

كشف الاتحاد السعودي للرياضيات الإلكترونية بدولة المملكة العربية السعودية عن إقامة حفل للفنان رابح صقر في ختام الفعاليات في الموسم، ومن المتوقع توافد عدد كبير من المحبين للفنان الخليج إلى الحفل وذلك نظراً للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الفنان الكبير، يذكر ان الموسم كان قد أقام في كل اسبوع حفل موسيقى مميز بحضور ألمع النجوم من مختلف الدول العربية، والعالمية.

يقيم الموسيقار #رابح_صقر يوم ١ سبتمبر ختام حفلات #موسم_الجيمرز

📍 على مسرح نكست ليفل في بوليفارد رياض سيتي

يبدأ الحفل الساعه 7:15 مساءً وحتى 1 صباحاً

🎫 وتباع التذاكر 👇https://t.co/F2w7nPstBY…

💵 تبدأ الأسعار من 250 ﷼

@Saudi_Esports @MDLBEAST@Gamers8A@RabehSaqer pic.twitter.com/C7Aa5O1CXr — Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) August 22, 2022

حفل رابح صقر في بوليفارد رياض

غرد المطرب الكبير رابح صقر عن الحفلة المنتظرة، وقد أكد على أن الحفلة سوف تقام في 1 سبتمبر ختام لحفلات موسم الجيمرز على مسرح نكست ليفل في بوليفارد رياض سيتي، وسوف يبدأ الحفل الساعة السابعة والربع مساءاً حتى الواحدة صباحاً، وقد أكد المطرب الكبير على أن التذاكر سوف تبدأ بسعر 250 ريال سعودي.

طريقة حجز تذكرة حفل رابح صقر في السعودية

بإمكانك إتباع الطريقة التالية من أجل القيام بحجز تذكرة حفل رابح صقر في المملكة العربية السعودية :-