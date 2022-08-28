خطوات حجز تذكرة حفل تامر عاشور tamer ashour في جدة 1444 هـ مسرح بنش مارك

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في دولة المملكة العربية السعودية على أنه سوف تقام حفلة للنجم تامر عاشور في عروس البحر مدينة جدة، وذللك ضمن العديد من الحفلات والفعاليات التي تقوم بها الهيئة في العديد من المناطق في المملكة، وتعتبر حفلة تامر عاشور من أبرز الحفلات التي ينتظرها عدد كبير من محبي الفنان الكبير في جدة، هذا وسوف تقام الحفلة في 2 سبتمبر الشهر القادم 2022، وذلك على أرض مدينة جدة على مسرح بنش مارك طريق الملك.

حفل تامر عاشور في جدة

كشف الحساب الرسمي المختص في تقديم كافة الأخبار المتعلقة في الفعاليات والحفلات في دولة المملكة العربية السعودية تذكرتك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إقامة حفل غنائي للمطرب العربي تامر عاشور، كما وقد اكد الحساب على أنه سوف يتم طرح التذاكر عند الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقد دعى الحساب كافة الراغبين في الحجز الانتظار لحين طرح التذاكر من أجل القيام بحجز تذاكر الفعالية.

الفنان تامر عاشور يُِقيم حفل غنائي في جدة بتاريخ 2 سبتمبر 😍 pic.twitter.com/pyAPXvXoUM — تذكرتك (@tathkiract) August 25, 2022

طريقة حجز تذكرة حفل تامر عاشور في السعودية

سوف نستعرض لك عزيزي المتابع كافة الخطوات اللازمة من أجل تسهيل توضيح طريقة حجز تذكرة حفل الفنان تامر عاشور في جدة، وذلك وفق التالي :-