أخبار السعودية

خطوات حجز تذكرة حفل تامر عاشور tamer ashour في جدة 1444 هـ مسرح بنش مارك

ندى أحمد محمد

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في دولة المملكة العربية السعودية على أنه سوف تقام حفلة للنجم تامر عاشور في عروس البحر مدينة جدة، وذللك ضمن العديد من الحفلات والفعاليات التي تقوم بها الهيئة في العديد من المناطق في المملكة، وتعتبر حفلة تامر عاشور من أبرز الحفلات التي ينتظرها عدد كبير من محبي الفنان الكبير في جدة، هذا وسوف تقام الحفلة في 2 سبتمبر الشهر القادم 2022، وذلك على أرض مدينة جدة على مسرح بنش مارك طريق الملك.

احجز تذكرة حفل تامر عاشور tamer ashour في جدة 1444 هـ مسرح بنش مارك

حفل تامر عاشور في جدة

حفل تامر عاشور في جدة
حفل تامر عاشور في جدة

عروض شاي وقهوة الصمان لليوم الوطني السعودي92

سبب تراجع التمويل العقاري في السعودية خلال يوليو الماضي

كشف الحساب الرسمي المختص في تقديم كافة الأخبار المتعلقة في الفعاليات والحفلات في دولة المملكة العربية السعودية تذكرتك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إقامة حفل غنائي للمطرب العربي تامر عاشور، كما وقد اكد الحساب على أنه سوف يتم طرح التذاكر عند الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقد دعى الحساب كافة الراغبين في الحجز الانتظار لحين طرح التذاكر من أجل القيام بحجز تذاكر الفعالية.

طريقة حجز تذكرة حفل تامر عاشور في السعودية

سوف نستعرض لك عزيزي المتابع كافة الخطوات اللازمة من أجل تسهيل توضيح طريقة حجز تذكرة حفل الفنان تامر عاشور في جدة، وذلك وفق التالي :-

  • قم عزيزي الزائر بالوصول إلى موقع تكت لحجز تذاكر فعاليات المملكة العربية السعودية تكت أوفس
  • قم باختيار الفعالية التي ترغب في حجز تذكرتها.
  • قم بالنقر على شراء.
  • قم بالدفع من خلال الفيزا الإلكترونية أو من خلال طرق الدفع المتاحة في الموقع.
ندى أحمد محمد

أسمي ندي أحمد محمد عمري 3 سنة خريجة ليسانس من جامعة القاهرة .. أحب السفر وتداول العملات الرقمية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

2 تعليقات
  1. مسفر علي عبدالله يقول

    حساب

    الرد
    1. ندى أحمد محمد يقول

      تعتبر حفلة تامر عاشور من ابرز حفلات السعودية في الوقت الحالي