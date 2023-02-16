تعرف على فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس في السعودية 2023

يحتفل أبناء المملكة العربية السعودية في يوم 22 فبراير من كل عام بذكرى تاريخية من أهم الذكريات وهي ذكرى يوم التأسيس السعودي، كان ذلك على يد محمد بن آل سعود مؤسس الدولة الأولى وهو يوم مميز لدى أبناء المملكة لذا تقوم المملكة كل عام بعمل احتفالية كبرى لبث روح الوطنية وإحياء مناسبة غالية على قلوب الملايين من أهل المملكة.

متى موعد يوم التأسيس السعودي؟

كما ذكرت فإن موعد الاحتفال السنوي هو يوم 22 فبراير وهو يوم إجازة رسمية حتى يتمكن الملايين من الاحتفال بمسيرة قرون من الإنجازات والتطور منذ بداية تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا وما وصلت إليه السعودية من رخاء وتقدم عام بعد عام، لذا يكثر رسائل التهنئة بين أبناء المملكة في ذلك اليوم ومنهم من يحضر فعاليات الاحتفال السنوية.

احتفال يوم التأسيس 2023

تبدأ فعاليات اليوم بموكب ضخم تحتوي على لقطات تاريخية سعودية مع أبيات من الشعر المخصص لتلك الاحتفالية وأيضاً:-

سرد قصص من التاريخ عن يوم التأسيس.

يضم الاحتفال عدد من كبار المطربين في المملكة ومنهم الفنان راشد المهندس وراشد الماجد.

كما يحيي الحفل الفنان محمد عبده وداليا.

أوبريت غنائي كبير من تأليف راشد الفارس وتلحين ياسر أبو علي.

اشترك في كتابة الأوبريت محمد العنزي .

أجواء احتفاليه في كافة مناطق المملكة حتى يعيش الجميع أجواء الفرح.

معرض يضم أزياء هذا العصر.

معرض فني للقهوة السعودية يومي الثلاثاء والأربعاء في الرياض.

مناقشة العادات والتقاليد من خلال توثيق تلك الجوانب بأعمال لوحات فنية لتسليط الضوء على الجوانب الثقافية الشعبية.

عروض ضوئية من المؤثرات البصرية.

لمحة تاريخية عن الدولة السعودية

أسست على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هجرياً وكانت عاصمتها الدرعية واستمرت حتى عام 1233 هجرياً/ 1818 ميلادياً ركزت الدولة منذ نشأتها على تنظيم الموارد الاقتصادية والتفكير في المستقبل، لذا كانت مدينة الدرعية مصدر جذب ثقافي واقتصادي وفكري لذا تكثر المعالم الأثرية منها سوق الدرعية وحي الطريف وهو أكبر الأحياء الطينية في العالم وتم تسجيله في قائمة التراث الإنساني لمنظمة اليونيسكو، ومنذ تأسيس الدولة وحتى الآن والمملكة دائماً في تقدم ملحوظ أدامه الله عليكم يا أهل المملكة.