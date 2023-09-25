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احتفالات الجوف.. 175 فعالية احتفالاً باليوم الوطني الـ 93

كمال أبو سيف

شهدت منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التابعة، إقامة أكثر من 175 فعالية للاحتفال باليوم الوطني الـ 93، نظمتها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها.

أهالي الجوف يشاركون في الاحتفال باليوم الوطني ـ أمانة الجوف على إكس

أهالي الجوف يشاركون في الاحتفال باليوم الوطني ـ أمانة الجوف على إكس

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شهدت فعاليات اليوم الوطني، مشاركة جهات حكومية وأهلية بأركان توعوية وتثقيفية وخدمية، فضلاً عن توزيع الهدايا للزوار.

حفلات غنائية وعروض كرنفالية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان، أن الفعاليات التي أقيمت في نطاق الأمانة والبلديات القريات، ودومة الجندل وطبرجل وصوير والعيساوية والناصفة وأبو عجرم والحديثة وزلوم، اشتملت على حفلات غنائية لعدد من نجوم الطرب من الفنانين والفنانات، وعروض كرنفالية ومشاركات شعرية بمجموعة من القصائد الوطنية.

بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية للأطفال وأركان للفن التشكيلي والأسر المنتجة وعربات الطعام المتنقلة وغيرها من الفقرات والفعاليات.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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