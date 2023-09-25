احتفالات الجوف.. 175 فعالية احتفالاً باليوم الوطني الـ 93

شهدت منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التابعة، إقامة أكثر من 175 فعالية للاحتفال باليوم الوطني الـ 93، نظمتها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها.

أهالي الجوف يشاركون في الاحتفال باليوم الوطني ـ أمانة الجوف على إكس

في كُل ذكرى للوطن نفخر 🇸🇦..

وبهويتنا الخضراء في جوف الوطن #نحلم_ونحقق 💚.. احتفالات أهالي #منطقة_الجوف بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_93 pic.twitter.com/uCjmbrqUh7 — أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) September 24, 2023

شهدت فعاليات اليوم الوطني، مشاركة جهات حكومية وأهلية بأركان توعوية وتثقيفية وخدمية، فضلاً عن توزيع الهدايا للزوار.

منسوبو #أمانة_منطقة_الجوف يحتفون بـ #اليوم_الوطني_٩٣ وسط مشاعر صادقة تعبر عن الفخر والانتماء لهذا الوطن الغالي#نحلم_و_نحقق pic.twitter.com/BXGz3TrQNJ — أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) September 25, 2023

حفلات غنائية وعروض كرنفالية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان، أن الفعاليات التي أقيمت في نطاق الأمانة والبلديات القريات، ودومة الجندل وطبرجل وصوير والعيساوية والناصفة وأبو عجرم والحديثة وزلوم، اشتملت على حفلات غنائية لعدد من نجوم الطرب من الفنانين والفنانات، وعروض كرنفالية ومشاركات شعرية بمجموعة من القصائد الوطنية.

مع الفنان عبدالله آل فروان اليوم رددنا🎤💚: “إيه نعتز في يوم الوطن

لا وطن غير دولتنا وطن”🇸🇦.. احتفالات أهالي #منطقة_الجوف بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_93#نحلم_ونحقق 🇸🇦.. pic.twitter.com/uRAtR1J5ym — أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) September 24, 2023

“تشرفت هذا العام بكتابة كلمات الأوبريت اليوم الوطني الـ 93 ”💚..

– الشاعر ثاني الدهمشي 📝..@ThaniAldahmshy احتفالات أهالي #منطقة_الجوف بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_93#نحلم_ونحقق 🇸🇦 pic.twitter.com/tJ50N2QgVH — أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) September 24, 2023

بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية للأطفال وأركان للفن التشكيلي والأسر المنتجة وعربات الطعام المتنقلة وغيرها من الفقرات والفعاليات.