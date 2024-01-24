اجتماع هام على مستوى المملكة لمناقشة مؤشرات العمرة ووضع خطة واضحة للحج

برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير “سعود بن مشعل بن عبد العزيز” قامت اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية باستعراض بعض المؤشرات الخاصة بأداء العمرة فيما يتعلق بالقدوم والمغادرة وكافة الأعمال والخدمات الأساسية المقدمة للمعتمرين، وناقشت اللجنة الكثير من المستهدفات والتوقعات المنشودة خلال المرحلة القادمة الخاصة بموسم العمرة وتحديدا الخدمات خلال شهر رمضان الكريم المنتظر خلال الأشهر القريبة القادمة، كل هذا من أجل التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل التي تساعدهم على أداء الشعائر الدينية الخاصة بهم بكل يسر وسهولة.

مناقشة خطة الحج لعام 1445هـ

ومن جانبه ناقش الاجتماع الذي تم عقده في ديوان الإمارة العديد من الترتيبات المفترض وضعها في خطة موسم الحج القادم لعام 1445هـ، وكذلك النظر في الجدول الزمني المحدد من أجل التخطيط ورفع معدل الخدمات والمتابعة الدقيقة خلال تلك الفترة.

وفي نفس السياق تحرص المملكة السعودية على توفير جميع السبل التي تحرر جميع المعتمرين من أي عوائق مختلفة تصعب عليهم أداء المهمة الدينية التي أتوا لتنفيذ مناسكها المختلفة، ولهذا تسعى بين الحين والآخر إلى تفعيل الكثير من السبل التي تسهل على الجميع أداء المناسك بكل سهولة.