اجازة اليوم الوطني 89 في السعودية وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين

اعنت وزارة الخدمة المدنية مدة اجازة اليوم الوطني 89 في السعودية للعاملين والموظفين، استناداً لم نص عليه ضمن لائحة الموارد البشرة التنفيذية بالمادة رقم 128، حيث تم تحديد موقف يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019، نظراً لوقوعه بين عطلتين إحداهم عطلة رسمية أسبوعية، والأخرى احد العطلات الرسمية للاحتفال بالمناسبات الوطنية، وبالتالي تم تحديد عدد أيام الإجازة التي سيتحصل علها المواطنين خلال فترة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 1441 .







قالت وزارة الخدمة المدنية أنه وفق ما نص عليه في المادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، فإن يم الأحد 22-9-2019 يوم اجازة رسمي، كونه يأتي بين العطلة الأسبوعية المقرر لها الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويوم إجازة اليوم الوطني 23-9-2019، وبالتالي سيتحصل المواطنين والمواطنات على أربع أيام اجازة منهم اليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر 2019 .







اجازة اليوم الوطني 89

الإثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر 2019 هو موعد اجازة اليوم الوطني 89 في السعودية، وسيبق ذلك العطلة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت، مع احتساب يوم الأحد أجازة رسمية، وبالتالي سيتحصل المواطنين والمواطنات على 4 أيام إجازة متصلة، كي يتمكن الجميع من المشاركة في الاحتفالات والتي بدا التنويه عنها خاصةً تلك التي ستنظمها الهيئة العامة للترفيه.







إجازة اليوم الوطني 89 يعد من أيام العطلات الرسمية والتي تعطل فيها الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والعامة، وتأتي الاحتفالات هذا العام بعد انطلاق العام الدراسي بعدة أيام وهو ما سيوفر للطلائع الحصول على المزيد من المعلومات والتثقيف حول أهمية هذا اليوم.