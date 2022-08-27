بالتزامن مع العودة للمدارس 1444 – 2022 نجد أن هُناك العديد من التساؤلات التي تتعلق بالتقويم الدراسي الجديد بعد التعديل من قِبل كافة الطُلاب والطالبات والكوادر التعليمية وأيضاً أولياء الأمور، وضمن تلك التساؤلات هي متى إجازة اليوم الوطني للطلاب 1444، ولذلك سوف نتطرق للحديث عن هذا الأمر وكافة التفاصيل الأخرى ذات صِلة باليوم الوطني السعودي.. فضلاً تابعونا للتعرف على كافة التفاصيل التي تبحثون عنها.

اليوم الوطني السعودي 1444 الـ92

في كُل عام يتم الاحتفال بالذكرى السامية بتوحيد السعودية بالمملكة العربية من قِبل جميع المُواطنين، وجدير بالذكر أن ذكرى اليوم الوطني السعودي تُعد من أهم المُناسبات التي يتم الاحتفال بها سنوياً في “الثالث والعشرين” 23 من شهر سبتمبر، وجدير بالذكر أن الملك “عبد العزيز” قام بإصدار المرسوم الملكي يوم “السابع عشر” 17 من شهر جمادى الأول عام 1351 هـ برقم 2716، وعبر المرسوم الملكي الصادر تم تبديل اسم “مملكة الحجاز” إلى المملكة العربية السعودية، وتم العمل على تطبيق المرسوم الملكي يوم الخميس “الحادي عشر” 21 من شهر جمادى الأولى 1351هـ المُوافق “الثالث والعشرين” 23 من شهر سبتمبر 1932 مـ.

موعد إجازة اليوم الوطني للطلاب 1444 الذكرى 92

متى إجازة الطلاب للمدارس 1444 يُعد هذا من الأسئلة الأكثر شيوعاً خلال تلك الفترة، وعِند النظر إلى التقويم الدراسي 2022 نجد أن كافة الطُلاب والطالبات بجميع الصفوف بالمملكة العربية السعودية سوف يحصلون على إجازة اليوم الوطني للطلاب 2022 بدءً من يومي الأربعاء والخميس 21-22 سبتمبر 2022 مـ، وسوف يحصلون أيضاً على إجازة نهاية الأسبوع التي تكون يوم الجُمعة 23 سبتمبر 2022 مـ، وسوف تكون إجازة اليوم الوطني السعودي للمدارس 4 أيام وسوف تبدأ من يوم الأربعاء وتنتهي بحلول يوم السبت 24 سبتمبر 2022 مـ.

موعد إجازة اليوم الوطني للقطاع العام والخاص 1444 – 2022

من قِبل “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان من خلال الحساب الرسمي لمِنصة التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة Twitter أن إجازة اليوم الوطني 1444 في القطاعين العام والخاص سوف تبدأ يومي الأربعاء والخميس 21-22 سبتمبر 2022 وهذا بالنسبة للقطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً لنص المادتين الـ127 والـ128 من اللائحة التنفيذية التي وضعها من قِبل “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.