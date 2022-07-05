موعد بداية إجازة البنوك عيد الأضحى في السعودية تُعد من أكثر التساؤلات تداولاً خلال تلك الفترة وتحديداً مع اقتراب موسم الحج 1443، وجدير بالذكر أن كافة البنوك ومكاتب التحويل بالمملكة العربية السعودية سوف تُوقف العمل خلال عُطلة عيد الأضحى المُبارك لحين الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المُبارك، ولذلك متى تبدأ إجازة عيد الأضحى ومتى تنتهي؟ وسوف نُوضح لكم من خلال تقريرنا التالي عبر موقع “نجوم مصرية” موعد إجازة البنوك عيد الأضحى 1443 – 2022 في السعودية ومتى عودة الدوام بعد العيد الكبير.

متى تبدأ إجازة البنوك عيد الأضحى 2022 السعودية؟

تم التوضيح من قِبل “البنك المركزي السعودي” أن إجازة البنوك العيد الأضحى في السعودية سوف تبدأ من يوم الخميس 6 يوليو 2022 مـ المُوافق 7 ذو الحجة 1443 هـ، حيث جاء البيان الصادر من قِبل “المركزي السعودي” عبر صفحته الرسمية على مِنصة التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة Twitter.

متى موعد إجازة البنوك عيد الأضحى 1443 – 2022 في السعودية؟

يشغل بال المُواطنين بالمملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة التعرف على موعد إجازة البنوك في السعودية عيد الأضحى 2022، وجدير بالذكر أن موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2022 السعودية سوف تستمر بدءً من الموعد المذكور أعلاه وسوف تستمر ليوم 13 من شهر يوليو 2022 مـ المُوافق 14 ذو الحجة 1443 هـ.

موعد عودة دوام البنوك بعد عيد الأضحى 2022 – 1443 في السعودية

تم التوضيح في بيان رسمي من قِبل “البنك المركزي السعودي” في المملكة العربية السعودية أن عطلة البنوك عيد الأضحى 2022 سوف تنتهي بدءً من يوم السبت 13/7/2022 مـ المُوافق 14/12/1443 هـ، وسوف يبدأ دوام البنوك مُباشرة بعد انقضاء عُطلة عيد الأضحى المُبارك.

كم يوم إجازة عيد الأضحى للبنوك في السعودية؟

بعد أن تعرفنا على موعد إجازة البنوك في السعودية عيد الأضحى سوف نُوضح لكم كم يوم لتلك الإجازة، وسوف تكون مُدة الإجازة 7 أيام، وتم التوضيح أيضاً أن هُناك اختلاف بين البنوك في السعودية حول عدد أيام إجازة عيد الأضحى المُبارك، وسوف يتم فتح بعض من فروع البنوك في المملكة بالمناطق المُكتظة بالسكان.