“Absher” نظام ابشر للتوظيف تبدأ في استقبال طلبات التسجيل في وظائف أمن المنشآت 2019

ابشر من اهم الانظمة الالكترونية التي اطلقتها وزارة الداخلية السعودية لمواطينها لكي تسمح للمواطنين السعودييين والمقيمين ايضاً إجراء كافة المعاملات التي تخصهم وذلك بدون الحاجة إلى الذهاب الى الإدارات، وذلك لأن نظام ابشر يربط بين كافة الهيئات الحكومية والوصول لها الكترونياً، واليوم اتاح النظام استقباابشر تفتح باب التسجيل في وظائف أمن المعلوماتل طلبات التسجيل في وظائف أمن المنشآت.







حيث كثر البحث في الفترة الحالية عن الرابط المخصص للتقديم على وظائف أمن المنشآت وذلك كان نتيجة عن ما أعلنت عنه قوات أمن المنشآت من اتاحة الفرصة للمواطنين للتقديم في الوظائف وذلك برتبة جندي،

واليوم الموافق الأحد 15-9-2019 كان بداية للإدارة العامة في القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، وفتحت باب التسجيل فيها مع مناطق المملكة والتعيين ب وظائف قوات أمن المنشآت..







استقبال ابشر طلبات التسجيل في وظائف أمن المنشآت

أوضحت الإدارة العامة ان التسجيل في وظائف أمن المنشآت سيتم عن طريق بوابة ابشر الالكترونية فقط، وبالفعل بداء من اليوم الاحد، ويجب ان يكون المتقدم مستوفي لكافة الشروط.

واعتبارًا من صباح اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 من خلال الموقع الرسمي “أبشر للتوظيف” في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، تم فتح باب قبول وتسجيل المواقع العسكرية في وظائف امن المنشآت على رتبة جندي، واعلنت تواريخ تسجيل قوات أمن المنشآت من حيث وقت استلام الطلبات و إكمال الطلبات،

وكذلك توضيح الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقدم لشغل الوظائف العسكرية، من خلال الموقع الالكتروني الذي يعلن عن أخبار سارة للتجنيد عبر الإنترنت،







نصائح من وظائف أمن المنشآت

نبهت ادارة أمن النشآت على المسجلين ان يجب إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بهم الموجودة في صفحة التسجيل بكل تأني؛ لأن عند وجود اي خطاء حتى لو كان غير مقصود سيتم استبعاد الطلب.

رابط التقديم على وظائف أمن المنشآت

وقالت الإدارة العامة ان القبول سيتم عن طريق الالتزام بالشروط الخاصة بالتسجيل في وظائف أمن المنشآت والتي سنعرضها معكم بالأسفل، وتم تحديد المدة الخاصة ب عمليات التسجيل في وظائف أمن المنشآت برتبة جندي وقالت انها ستستمر حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا، وسيكون التقديم عبر رابط أبشر الإلكتروني من (هنا).

شروط التسجيل في وظائف أمن المنشآت عبر أبشر

قالت قوات أمن المنشآت انها اعلنت عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين وذلك قبل التقديم على رتبة جندي ومن هذه الشروط:

من الضروري أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الأصل والمنشأ، وشرط اساسي ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

يجب ان تكون الهوية الخاصة به سارية عند التقديم، وشرط اساسي عدم زواجه من غير السعودية.

يجب ان يكون طوله 168 سم، ويكون متناسق مع وزنه.

يجب ان لا يسبق له العمل بأي وظيفة عسكرية ولا حكومية ويكون ذو حسن سير وسلوك.

رابط تقديم امن المنشات 1441

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من خلال منصة ابشر وظائف الإلكترونية عن فتح باب القبول والتسجيل وتلقي الطلبات للراغبين في الانضمام إلى وظائف أمن المنشآت 1441، ولا يزال تلقي الطلبات مفتوحاً لمدة خمسة أيام، ويمكنك معرفة مواعيد التسجيل في وظائف امن المنشآت المعلنة من خلال النقاط التالية:

بدأ تسجيل أمن المنشآت من الساعة 8 صباحًا يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441 هـ.

التقديم الى أمن المنشآت 1441 سيظل مفتوحاً على مدار 24 ساعة حتى الساعة 10 من صباح يوم الخميس 20 محرم 1441.