ابحث واربح مليون ريال .. مواطن سعودي يرصد مكافأة كبيرة لمن يعثر على شقيقه

أعلن مواطن سعودي يدعى فيصل الدوسري أمس الجمعة 26 أغسطس 2022م، عن مكافأة قيمتها مليون ريال سعودي، أي ما يقابل نحو 266 ألف دولار، لمن يعثر على أخيه تركي بن عبدالهادي بن سالم الهواشلة الدوسري، الذي اختفى في ظروف غامضة وانقطع الاتصال به من يوم الثلاثاء 2 أغسطس الجاري، في مدينة الرياض بشكل غير مفهوم بالنسبة لذويه، وذلك بعد العثور على سياراته ومقتنايته الشخصية بداخلها، وفشلت عمليات البحث الواسعة عن الرجل المفقود حتى الآن، على الرغم من الجهود الموسعة للبحث عنه داخل نطاق العاصمة وخارجها، ونوضح في تقريرنا التالي تفاصيل خبر اختفاء المواطن السعودي وقيمة المكافأة المعلن عنها لمن يعثر عليه داخل السعودية أو خارجها، وموضوعات أخرى ذات صلة .

ابحث واربح مليون ريال

ظهر المواطن السعودي فيصل الدوسري، عبر مقطع فيديو، نشره من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا : «فيصل بن عبدالهادي بن سالم الهواشله يعلن مكافئه مليون ريال(1000000) لمن يعثر على اخيه تركي عبدالهادي الهواشله»، ويأتي هذا الفيديو، بعد نشر شقيق المفقود رسالة يعلن فيها عن اختفاء أخيه في ظروف غامضة، كتب فيها : «اللهم في يوم الجمعه، يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه، اجمع بينه وبين أهله، اللهم رده سالماً إلى أهله وأحبابه اللهم احفظه من كل مكروه»، موضحًا أن آخر تواجد للمفقود كان يوم 5 محرم 1444هـ، بالقرب من مستشفى الشميسي بالرياض .

تعاطف واسع في المملكة

بمجرد أن نشر فيصل الدوسري، رسالته التي يناشد فيها الجميع بالبحث عن أخيه المفقود في ظروف وملابسات غامضة، حظي الموضوع بتعاطف واسع بالمملكة، فأبدى عددًا كبيرًا من المتطوعين رغبتهم في البحث عن المفقود، بعضهم يبحث من جانب إنساني، بعودة رجل إلى عائلته وأسرته، والبعض الآخر يرغب في الحصول على المكافأة الكبيرة التي رصدها شقيق رجل الأعمال الغائب منذ الثاني من شهر أغسطس الجاري، وقد تلقت عائلته سيلًا من عبارات التضامن والتعاطف والدعوات بعودة رب الأسرة إلى عائلته سالمًا معافًا .

فيصل بن عبدالهادي بن سالم الهواشله يعلن مكافئه مليون ريال(1000000) لمن يعثر على اخيه تركي عبدالهادي الهواشله#مفقود_الرياض_تركي_الدوسري#الدواسر pic.twitter.com/xMDTvPbByJ — قبيلة الدواسر (@alduwaser1) August 26, 2022

من هو تركي الدوسري

طالبت شرطة الرياض، كل من لديه أي معلومة عن مكان رجل الاعمال تركي الدوسري، الذي فقد بجوار مستشفى الشميسي، حيث كان ذاهبًا لإخراج مكفوله من المستشفى، إلا أنه اختفى وبقيت متعلقاته بالسيارة، فمن هو المفقود تركي الدوسري :

الاسم الكامل : تركي بن عبد الهادي الهواشله بن سالم الدوسري.

محل الميلاد : المملكة العربية السعودية .

محل الغقامة : العاصمة السعودية – الرياض .

العمر : في العقد الرابع من العمر .

الجنسية : سعودي .

الديانة : مسلم .

المهنة : رجل أعمال .

القبيلة : الدواسر .

على من يعثر عليه الاتصال على الأرقام (0555556592 – 0555101850)، أو يبلغ أقرب جهة أمنية بالرياض أو السعودية، أو سفارة السعودية في أي دولة .