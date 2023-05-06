ابتداء من غد الأحد حتى الثلاثاء…أمطار متوقعة على تسع محافظات غرب الرياض

قام المركز الوطني للأرصاد بتقديم تنبيه خاص للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بحيث ستهطل أمطار من خفيفة إلى متوسطة في الرياض، ويشمل هذا تسعة محافظات، وهذا بداية من يوم غد الأحد السابع من مايو 2023، وتستمر الحالة المطرية حتى يوم الثلاثاء.

التوقعات

تشمل توقعات هطول الأمطار في مدينة الرياض بالمملكة المحافظات التالية: الزلفي والمجمعة وثادق وشقراء والغاط وعفيف والدوادمي وادي الدواسر والسليل أيضا، ودعت المديرية العامة للدفاع المدني كل المواطنين إلى ضرورة الالتزام بأخذ الحيطة والالتزام بكل التعليمات من أجل ضمان السلامة العامة.

نصائح الدفاع المدني

بما أن أحوال الطقس ستكون ممطرة في الأيام القادمة بالمملكة، لا بد من التذكير بالنصائح التي قدمتها وزارة الدفاع المدني بالمملكة، والتي نذكرها لكم في النقاط التالية: